民進黨批「藐視國會」涉違憲　支持黨團聲請釋憲

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（28日）三讀修正《刑法》、《立法院職權行使法》部分條文，民進黨發言人卓冠廷批評，「藐視國會」概念模糊不明，修法過程與內容皆涉及違憲以及違法濫權，民進黨支持未來黨團將針對通過的法案內容與程序瑕疵提請釋憲，將憲政爭議交由司法院憲法法庭大法官定奪。

▲立法院會今天三讀修正國會職權相關修法，挨批擴權法案。（圖／記者林敬旻攝）

卓冠廷指出，今天是國會最黑暗的一天，台灣人民眼睜睜看著藍白兩黨架空台灣，歷史不會忘記這一刻。此次修法破壞國會程序正義，但沒收國會討論只是藍白的第一步。立法院透過長期實踐所形成的議事規則與議事慣例，是台灣成為民主國家的重要基石，過去3個月竟遭藍白兩黨破壞殆盡。

卓冠廷也強調，國民黨民眾黨無視上百名法界學者、專業人士具名連署針對此次修法弊端提出示警，蠻橫硬幹，竟然連今天法案最後一刻三讀時，都還想修改條文文字，進行內容實質變更，已經明顯違法，更是突顯藍白此次黑箱濫權的本質。他說，藍白兩黨這種強渡關山違反程序正義、藐視民主的立法方式，最後終將遭民意反噬。

最後，卓冠廷表示民進黨仍然相信人民的力量，民主不像藍白想像的那麼容易被欺瞞，未來民進黨將支持黨團在憲政層面發動釋憲，訴請大法官做最後的裁定。民進黨將持續捍衛台灣、捍衛民主，與人民站在一起。藍白無視民意反對強推藐視國會罪，「藐視人民」的傲慢行徑終將面對民意制裁。