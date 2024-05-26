關山拉力賽自撞慘死！死者是電商董座　昨才PO文喊：飛越終點

記者楊淑媛、吳佩蓁／桃園報導

台東關山相接連2日舉辦越野拉力賽事，昨天才傳出廖老大車隊失控衝進田中，今（26日）上午10時40分又發生死亡車禍，50歲林姓駕駛送醫搶救不治、46歲朱姓副駕駛則是輕微腦震盪。據了解，死者是某網路電商董事長，他昨日才在臉書分享賽事影片，感謝好友朱男「帶我飛過終點！」沒想到隔天就出事，就此天人永隔。

▲林男（右）昨日才在臉書分享賽事照片，沒想到今日就出意外喪命 。（圖／翻攝臉書）

▲華盟國際越野拉力賽─關山站發生車禍，1死1傷。（圖／記者楊漢聲翻攝）

警方表示，「華盟國際越野拉力賽」賽事25日、26日在關山舉行，今早10時40分於管制賽道內發生車禍，1輛賽車行經關山鎮溪埔路時，失控自撞路邊電線桿，強大撞擊力道當場把電桿撞斷，車身更嚴重變形，林姓駕駛傷重送醫不治，朱男則是意識清醒、輕微腦震盪。

▲林男時常在臉書分享參加拉力賽車照片 。（圖／翻攝臉書）

據了解，林男是一間網路直播購物公司董事長，家住桃園，在地方上赫赫有名，還擔任國道公路警察之友會刑大辦事處處長。林男過去就曾在臉書分享參加拉力賽事照片，這次並非第一次參賽，平時也經常到賽車場練車，十分熱愛賽車，昨日賽事結束後，他還在臉書分享賽況影片，寫道：「謝謝副駕駛皮哥帶我飛過終點！」如今卻發生憾事，讓好友十分錯愕，紛紛留言哀悼。

▲林男(右)擔任國道公路警察之友會刑大辦事處處長 。（圖／翻攝臉書）