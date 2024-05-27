誤騎桃園鐵馬道連收18張罰單　余信憲促養工處改善罰單程序

▲鐵馬道誤騎機車連收18張罰單，市議員余信憲怒揭原因要求改善。（圖／擷取自市議會網站)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員余信憲27日於市議會市政總質詢中指出，桃林鐵路經市府分期活化打造成自行車路廊，因有一些民眾不知那些路段可以騎機車，那些不能騎，而誤將機車騎上鐵馬道遭科技執法拍下、吃上紅單，惟因開單速度慢，民眾不知即時矯正違規行為，而連續收到多張罸單，荷包大失血！

余信憲說，去年服務處接獲一起陳情，當時因工務局養工處開單速度太慢，當事人收到罰單時已經過了3個月，導致無法及時矯正違規行為，以至於連續收了7張罰單。為此，他於去年向市府養工處反應此問題，養工處也承諾會在同年8月改善，並且在20天內告知行為人違規事實，以達到警示及矯正的效果。

▲桃林鐵路科技執法路段。（圖／擷取自市議會網站）

不過，近日仍有不少民眾陳情，甚至還有連收18張罰單，顯示出養工處承諾跳票，罰單製單速度根本沒改善。工務局長汪在宙表示，市府已加強宣導，並加設標誌體提醒民眾有科技執法攝影機取締違規，切勿觸法；此外，市府將檢討行政流程，縮短開立罰單時間於違規日後1個月內，以降低違規頻率。

▲桃林鐵路分期活化打造成自行車路廊。（圖／市府資料照）



余信憲強調，桃林鐵路實施科技法的用意，原是告誡用路人違規行為，然而民眾往往都在3個月後才收到罰單，不但沒有達到實施科技執法的效果，反而造成更多不必要的爭議，希望養工處能盡速改善製單程序，讓行為人能及時知道違法行為，以避免再次違規，也能提升行走於桃林鐵路民眾的安全，這才是科技執法最終的目的。

據指出，桃林鐵路興建於1967年，軌道橫跨桃園、龜山、蘆竹等地區，原主要用來載運煤礦，後來一度轉型為免費客運列車，並於2012年正式停駛。桃園升格後，市府積極推動桃林鐵路活化計畫，分期活化打造成自行車路廊。