　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

誤騎桃園鐵馬道連收18張罰單　余信憲促養工處改善罰單程序

▲鐵馬道誤騎機車連收18張罰單

▲鐵馬道誤騎機車連收18張罰單，市議員余信憲怒揭原因要求改善。（圖／擷取自市議會網站)

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市議員余信憲27日於市議會市政總質詢中指出，桃林鐵路經市府分期活化打造成自行車路廊，因有一些民眾不知那些路段可以騎機車，那些不能騎，而誤將機車騎上鐵馬道遭科技執法拍下、吃上紅單，惟因開單速度慢，民眾不知即時矯正違規行為，而連續收到多張罸單，荷包大失血！

余信憲說，去年服務處接獲一起陳情，當時因工務局養工處開單速度太慢，當事人收到罰單時已經過了3個月，導致無法及時矯正違規行為，以至於連續收了7張罰單。為此，他於去年向市府養工處反應此問題，養工處也承諾會在同年8月改善，並且在20天內告知行為人違規事實，以達到警示及矯正的效果。

▲鐵馬道誤騎機車連收18張罰單

▲桃林鐵路科技執法路段。（圖／擷取自市議會網站）

不過，近日仍有不少民眾陳情，甚至還有連收18張罰單，顯示出養工處承諾跳票，罰單製單速度根本沒改善。工務局長汪在宙表示，市府已加強宣導，並加設標誌體提醒民眾有科技執法攝影機取締違規，切勿觸法；此外，市府將檢討行政流程，縮短開立罰單時間於違規日後1個月內，以降低違規頻率。

▲鐵馬道誤騎機車連收18張罰單

▲桃林鐵路分期活化打造成自行車路廊。（圖／市府資料照）

余信憲強調，桃林鐵路實施科技法的用意，原是告誡用路人違規行為，然而民眾往往都在3個月後才收到罰單，不但沒有達到實施科技執法的效果，反而造成更多不必要的爭議，希望養工處能盡速改善製單程序，讓行為人能及時知道違法行為，以避免再次違規，也能提升行走於桃林鐵路民眾的安全，這才是科技執法最終的目的。

據指出，桃林鐵路興建於1967年，軌道橫跨桃園、龜山、蘆竹等地區，原主要用來載運煤礦，後來一度轉型為免費客運列車，並於2012年正式停駛。桃園升格後，市府積極推動桃林鐵路活化計畫，分期活化打造成自行車路廊。

ET快訊
晴空匯大火是「充電樁釀禍？」管委會主委：經台電同意、驗收

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

誤騎桃園鐵馬道連收18張罰單　余信憲促養工處改善罰單程序

謝國樑視察基隆城際轉運站　讓通勤民眾免受日曬雨淋

新北數位轉型再出招　7月行動數位化健檢開跑

信工作輕鬆日薪二千入坑反淪車手　佯稱外派經理詐民眾2000萬遭逮

打造海綿城市！新北落實「出流管制」　增加滯洪量270萬噸

移民署南投收容所百人浴佛　離家30年移工為故鄉老母遙寄思念祝福

Venture Star挑戰賽開跑　侯友宜鼓勵青年落腳新北

萬金杜鵑攝影展今登場　新北市府大廳賞杜鵑之美

加持祈福文昌筆助攻　新北市圖考前祝福禮

關警攜手金融機構　「關懷提問」阻詐騙

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

團魂炸裂！厲旭下跪甜吻妻Ari　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全集合」

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

道奇輸紅人苦吞4連敗！　大谷負傷奮力跑三壘打

誤騎桃園鐵馬道連收18張罰單　余信憲促養工處改善罰單程序

謝國樑視察基隆城際轉運站　讓通勤民眾免受日曬雨淋

新北數位轉型再出招　7月行動數位化健檢開跑

信工作輕鬆日薪二千入坑反淪車手　佯稱外派經理詐民眾2000萬遭逮

打造海綿城市！新北落實「出流管制」　增加滯洪量270萬噸

移民署南投收容所百人浴佛　離家30年移工為故鄉老母遙寄思念祝福

Venture Star挑戰賽開跑　侯友宜鼓勵青年落腳新北

萬金杜鵑攝影展今登場　新北市府大廳賞杜鵑之美

加持祈福文昌筆助攻　新北市圖考前祝福禮

關警攜手金融機構　「關懷提問」阻詐騙

塞爾提克躺著晉級總冠軍賽？　美媒：很難更輕鬆恐面臨雙輸

快訊／北韓宣布「衛星發射失敗」　火箭升空後炸爆炸

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了！　健康署長：快去醫院檢查

萬歲牌燕麥堅果飲 共64包 含12種堅果纖蔬

地方熱門新聞

房車拉力賽「電商董座」亡　政商關係佳

彰化阿嬤房子被震垮！里長超暖善舉堅持20年

張善政：中央補助4.9億打造桃園珍珠海岸

松鼠害新竹香山停電　台電已提前復電

民進黨台南市黨部選舉郭國文當選市黨部新任主委

鼠害導致停電　新竹香山1300戶波及

許淑華免幫繳240萬罰單！警認行政瑕疵

雲科大、雲林產業園區攜手培育減碳技術人才

「桃園珍珠海岸計畫」 完成濱海觀光廊帶

2024台南國際音樂節圓滿落幕

清水祖師文化節結合「寺廟博物館」

今彩539頭獎2注中　獎落台中、南投

蘇花改中仁隧道南向施工！6 月起全時段封閉

朴子警攜手銀行郵局成功組詐

更多熱門

相關新聞

高雄砂石車後車斗翻覆！駕駛遭壓死

高雄砂石車後車斗翻覆！駕駛遭壓死

高雄阿蓮區一處營建廢棄物處理場內，今（27）日8時31分驚傳事故，1輛砂石車後車斗壓到前車頭，導致53歲吳姓駕駛受困車內。消防人員到場協助脫困，但駕駛救出已無呼吸心跳，送醫後仍宣告不治。高雄市勞工局派員勞檢，勒令現場停止作業，最高裁罰雇主30萬元罰鍰。

竹市28F大樓火警「空拍畫面曝光」　勇消搭起重機搶救

竹市28F大樓火警「空拍畫面曝光」　勇消搭起重機搶救

2勇消視線被擋！他曝火場經驗：手電筒照也看不清

2勇消視線被擋！他曝火場經驗：手電筒照也看不清

濃煙中都是戴奧辛！2消防員遺物曝

濃煙中都是戴奧辛！2消防員遺物曝

大樓火警2勇消殉職　竹市府提醒避開慈雲路

大樓火警2勇消殉職　竹市府提醒避開慈雲路

關鍵字：

桃園鐵馬道罰單安全交通市議員余信憲

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

恐怖瞬間曝！國道自小客遭夾殺夫妻雙亡

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

薔薔去新加坡「穿搭踩雷」當場被抓！

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面