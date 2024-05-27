英空姐送餐遇亂流！　拋飛重摔「雙腿7處骨折」

▲英國包機航空公司湯瑪士庫克航空於2019年9月停業。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

英國包機航空公司湯瑪士庫克航空（Thomas Cook Airlines）於2019年9月停業，但就在停業前一個月，一架從古巴飛往英國的班機遇上亂流，整架飛機陡升150公尺，導致一名在送餐的空服員當場被拋飛，雙腿7處骨折。

I’m a flight attendant — I broke my leg in seven places because of extreme turbulence https://t.co/ilbDa3dFaA pic.twitter.com/CIj0clTcXx — New York Post (@nypost) May 26, 2024

根據《每日郵報》報導，現年31歲的加利蒂（Eden Garrity）2019年8月在湯瑪士庫克航空一架從古巴飛往英國曼徹斯特的航班上執勤，結果飛機在大西洋上空遭遇強烈熱帶冰雹時，整架飛機陡升150公尺，導致當時正在送餐的她被瞬間拋飛。

加利蒂說，當時她被拋飛後重摔在地後，痛苦地躺在地上一小時動彈不得，直到有6名乘客將她扶到一排已經清空的座位上，後來飛行7小時抵達曼徹斯特後，她才被緊急送往醫院。

醫生表示，在亂流之下，飛機的地板就猶如一把重槌砸在加利蒂的腳上，導致腿部7處骨折。加利蒂經過多次手術後有2個月無法行走，儘管她努力復健，仍因神經受損，至今無法長時間站立，最終只能放棄她熱愛的空服工作。