英空姐送餐遇亂流！　拋飛重摔「雙腿7處骨折」

▲英國包機航空公司湯瑪士庫克航空於2019年9月停業。(圖/達志影像/美聯社)



記者張方瑀/綜合報導

英國包機航空公司湯瑪士庫克航空(Thomas Cook Airlines)於2019年9月停業,但就在停業前一個月,一架從古巴飛往英國的班機遇上亂流,整架飛機陡升150公尺,導致一名在送餐的空服員當場被拋飛,雙腿7處骨折。

