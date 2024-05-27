　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英空姐送餐遇亂流！　拋飛重摔「雙腿7處骨折」

▲▼英國包機航空公司湯瑪士庫克航空（Thomas Cook Airlines）於2019年9月停業。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國包機航空公司湯瑪士庫克航空於2019年9月停業。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

英國包機航空公司湯瑪士庫克航空（Thomas Cook Airlines）於2019年9月停業，但就在停業前一個月，一架從古巴飛往英國的班機遇上亂流，整架飛機陡升150公尺，導致一名在送餐的空服員當場被拋飛，雙腿7處骨折。

根據《每日郵報》報導，現年31歲的加利蒂（Eden Garrity）2019年8月在湯瑪士庫克航空一架從古巴飛往英國曼徹斯特的航班上執勤，結果飛機在大西洋上空遭遇強烈熱帶冰雹時，整架飛機陡升150公尺，導致當時正在送餐的她被瞬間拋飛。

加利蒂說，當時她被拋飛後重摔在地後，痛苦地躺在地上一小時動彈不得，直到有6名乘客將她扶到一排已經清空的座位上，後來飛行7小時抵達曼徹斯特後，她才被緊急送往醫院。

醫生表示，在亂流之下，飛機的地板就猶如一把重槌砸在加利蒂的腳上，導致腿部7處骨折。加利蒂經過多次手術後有2個月無法行走，儘管她努力復健，仍因神經受損，至今無法長時間站立，最終只能放棄她熱愛的空服工作。

ET快訊
快訊／2勇消殉職　相驗死因曝光
2勇消送醫畫面曝！　同仁站一排低頭禱告
李詠真去年才結婚！　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面
郭書瑤亂撕管委會公告觸刑法？　律師揭1關鍵才有罪
快訊／郭書瑤道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」
各地消防局「淚放黑白圖」悼念2勇消　5年已11弟兄殉職
夫妻雙亡！　2大車夾爆變一團廢鐵
原定4月消防安檢卻延後！晴空匯「疏忽」改期　失火奪勇消2命
快訊／萊爾富開出200萬發票！　幸運門市曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

南韓派F-35A等20架戰機升空　以「打擊訓練」回應北韓射火箭威脅

「太早打開降落傘」害全機墜毀！　飛行員1萬英呎高空奇蹟逃生

約5層樓高！女「巨型滑水道」高速撞頭　未婚夫發現她吐血昏池中

阿根廷旅遊網紅持有兒童色情內容　住處遭搜索隔日輕生

中日韓領導人出席共同記者會　聯合聲明強調「緊密合作」

強烈氣旋襲孟加拉！近百萬人撤離、50航班取消　印度海軍待命救災

男森林散步被護孩熊媽咬住脖子　垂死中靠「噴霧罐」奇蹟保命

英空姐送餐遇亂流！　拋飛重摔「雙腿7處骨折」

失而復得！韓少女創意助逾60歲男找回信用卡　網友大讚：善心天使們

4.7萬年前「寫進基因」的情史！　智人、尼安德塔人雜交揭祕

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

團魂炸裂！厲旭下跪甜吻妻Ari　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全集合」

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

聲樂老師看黃宣表演喊：我好喜歡！　個人魅力炸翻舞台「他是瘋子欸」

南韓派F-35A等20架戰機升空　以「打擊訓練」回應北韓射火箭威脅

「太早打開降落傘」害全機墜毀！　飛行員1萬英呎高空奇蹟逃生

約5層樓高！女「巨型滑水道」高速撞頭　未婚夫發現她吐血昏池中

阿根廷旅遊網紅持有兒童色情內容　住處遭搜索隔日輕生

中日韓領導人出席共同記者會　聯合聲明強調「緊密合作」

強烈氣旋襲孟加拉！近百萬人撤離、50航班取消　印度海軍待命救災

男森林散步被護孩熊媽咬住脖子　垂死中靠「噴霧罐」奇蹟保命

英空姐送餐遇亂流！　拋飛重摔「雙腿7處骨折」

失而復得！韓少女創意助逾60歲男找回信用卡　網友大讚：善心天使們

4.7萬年前「寫進基因」的情史！　智人、尼安德塔人雜交揭祕

跨境網購肉粽「先吃20萬元罰單」　防檢署籲下單前確認出貨地

習近平將出席中阿合作論壇　阿聯等4國元首訪中

焦油黏滿面罩畫面曝！2勇消喊Mayday秒失聯　救命器狂響難回天

快訊／相驗結果曝！2勇消闖火場救人殉職　一氧化碳中毒休克亡

課金公嬤挺青年抗議立法院　傅崐萁諷：民進黨出錢包吃又包玩

黃仁勳威力強！　國發會劉鏡清：AI未來5年帶動台灣經濟成長

2勇消送醫畫面曝！被擔架抬上救護車　同仁站一排人牆低頭禱告

SHINee開唱〈Everybody〉輪到鐘鉉時⋯　珉豪對天空做舞步全場哭了

iPhone全新iOS 18「7大AI功能」！　即時創自定義表情符號

痛失2勇消！李詠真去年才剛結婚　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

國際熱門新聞

26歲男娶53歲大媽　村民見愛巢全沉默了

婚禮當天被開除　新娘當場崩潰

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

睡前別滴眼藥水！日本藥廠：恐造成損害

卡達航空客機遇亂流　12人受傷

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

9.6萬標下拿破崙生殖器：尺寸如嬰兒手指

岸田籲「撤回海鮮進口禁令」　李強談核廢水

日小6女學生「裸上身」讓男醫健檢惹議

尹錫悅會晤李強　中韓擬重啟FTA談判

哈瑪斯朝特拉維夫「發射火箭彈」　4個月首見

尹錫悅、岸田會談　否認日要求Naver售持股

11友邦齊聚挺台入世衛：世界正錯過台灣貢獻

北韓通知日本：將發射「第2顆」偵察衛星

更多熱門

相關新聞

卡達航空遇亂流12傷　「空服員拋飛」撞天花板

卡達航空遇亂流12傷　「空服員拋飛」撞天花板

卡達航空（Qatar Airways）一架編號QR17的波音787夢幻客機26日在土耳其上空遇上亂流，造成12人受傷，所幸最後安全降落目的地。乘客事後透露，當下人和物品全被拋飛到天花板，空服員臉上出現傷痕，還看見有小孩受傷。

亂流難料！空姐曝「做這3招」可保命

亂流難料！空姐曝「做這3招」可保命

台灣虎航今徵選虎寶虎妞　空服員平均月薪7萬元

台灣虎航今徵選虎寶虎妞　空服員平均月薪7萬元

1死104傷！新航宣布「更改航道」避亂流

1死104傷！新航宣布「更改航道」避亂流

新航亂流增至108傷　近30人傷及頭顱和脊椎

新航亂流增至108傷　近30人傷及頭顱和脊椎

關鍵字：

飛機空服員亂流空姐

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

女搭大怒神頭暈嘔吐亡！母求償被駁回

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕房仲也看呆

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面