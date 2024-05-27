恐怖亂流！1死多人腦部脊椎受傷　新航恐支付大筆賠償金

▲新加坡航空客機遇嚴重亂流，機上1死104傷。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

新加坡航空SQ321班機21日遭遇強烈亂流，導致機上1死104傷，是近代史上最嚴重亂流事故之一。如今有外媒指出，新航可能要支付大筆賠償金，嚴重受傷的乘客可依據1999年制定的《蒙特婁公約》索賠，賠償金額上看6位數美元。

商業內幕報導，新航這架班機的傷者集中機尾位置，部分乘客傷勢嚴重，6人顱部及腦部損傷、22人脊椎損傷，13人骨骼、肌肉或內臟等軟組織損傷。

航空律師透露，在這起事件調查完成之前，賠償金不會支付，且確切的賠償金額要到調查結束之後才能確定，整個過程可能需要長達數年時間，但機上乘客可依據《蒙特婁公約》（The Montreal Convention，MC99）索賠。

▲新航這架班機的傷者集中機尾位置。（圖／路透）

蒙特婁公約是管理全球航空公司對乘客傷亡事件承擔責任的國際協定；根據國際航空運輸協會（IATA）報告，部分條款規範因航空公司受傷的乘客可索賠17萬美元（約新台幣546.9萬元）。

過去曾有民眾援引蒙特婁公約索賠。2020年，一名女子搭乘瑞安航空，但在下機時摔斷腿，航空公司向她賠償3.3萬美元。今年5月，一名搭乘達美航空的男子宣稱原本靠在扶手上，但扶手卻突然垮了，導致他的肋骨斷裂，援引蒙特婁公約向航空公司索賠100萬美元。

航空律師尼南（Peter Neenan）透露，儘管蒙特婁公約的賠償上限為17萬美元，但過往與新航乘客傷勢類似的乘客索賠金額很容易達到7位數，有時甚至達到8位數。