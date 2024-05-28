國會改革法案三讀　黃國昌喊「台灣民主的勝利」：讓陽光真正照進立院

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，民眾黨團總召黃國昌於議場外召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

歷經4次院會審查，藍白國會改革提案的《立院職權行使法修正草案》於28日下午三讀。民眾黨團總召黃國昌表示，台灣人民長久以來共同期待，國會發揮民主憲政秩序下的監督制衡，此次通過三讀條文，不是任何人的勝利，而是台灣民主的勝利，接下來民眾黨還有更多改革法案要推進，包括司法改革、財政改革、媒體改革。

《立院職權行使法修正草案》於28日下午三讀後，民眾黨團到議場前發表談話。黃國昌表示，台灣30年前啟動的國會改革，希望建立聽證調查制度、強化人事同意權審查，讓台灣國會成為一個正常且健全的國會，這個跨時代的國會改革法案，在今天立法院長韓國瑜敲下了三讀通過的條文，相信這不是任何人的勝利，而是台灣民主的勝利。

黃國昌提及，台灣人民期盼讓台灣能夠有一個正常、健全的國會，能站在人民立場，有效扮演對於行政權監督制衡的角色，讓台灣國會發揮我國民主憲政秩序下的權力分立、監督制衡憲政功能，是台灣人民長久以來共同期待的事實。

黃國昌指出，目前執政的民進黨，從1993年包括時任立委陳水扁、現在變成黨團總召的柯建銘，當年就提過立院聽證調查法的草案，接下來在台灣每一次歷經政黨輪替時，也看到當國民黨執政、國會過半時，藍不願建立聽證調查制度，而當民進黨全面執政時，也背棄過去對選民的承諾及理想。

黃國昌說，2024年終於出現台灣第一次三黨不過半，執政的民進黨也沒辦法取得過半席次，為國會改革開啟了重要的希望之窗，民眾黨去年第一場不分區立委政見記者會、今年1月15日新黨團記者會，主軸都是國會改革，「這代表我們對選民的承諾，今天我們將這承諾實現了，推動國會改革一直是民眾黨從競選期間到走入立院，念茲在茲、不敢背棄對所有選民的承諾。」

黃國昌強調，今天完成重要法案，希望台灣民主能因此更深化，更希望國會能真正發揮有效監督制衡行政權的功能，站在人民立場捍衛人民權益，讓陽光真正照入國會，「接下來我們還有更多改革法案要推進，民眾黨在選舉過程中跟所有選民承諾事項，從國會改革、司法改革、財政改革、媒體改革，每一項改革都會盡心盡力且全力推動，請大家繼續監督我們，我們會在國會記得對選民的託付，持續推動改革法案。」

民眾黨團副總召黃珊珊也提到，《立院職權行使法修正草案》完成三讀，其實心裡都很沈重，因為這是已經等了30年的國會聽證調查，30年來他們是台灣從威權走向民主的見證者，不管是藍或綠執政，對於國會都仍認為是「一黨獨大」，尤其是這2屆總統的國會過半，不需要理會國會對其制衡、質疑，甚至因同黨而互相遮掩。

黃珊珊稱，國會聽證、調查權是將大家不願捅破的面紗掀開來，過去台灣官員在立院說謊、封存機密文件，都不需要付出任何責任，「今天只是個開始，但我們很沈痛的是，這個『開始』要付出這麼大的代價。」但民眾黨會堅持自己說過的話，努力落實政見。

黃珊珊舉例，「財政收支劃分法」是2黨執政時不願碰的法案，接下來還有立委陳昭姿力推的「人工生殖法」，也是她等了30年的法案，「我們會謹守我們的分際，站在人民角度繼續監督制衡，最重要的是，絕對不會如他們（民進黨）所說的濫權、擴權，會在法條限制狀況下符合《憲法》進行國會聽證調查，也希望大家不要繼續以訛傳訛或故意扭曲事實。」