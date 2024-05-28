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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

點名韓國瑜、傅崐萁、黃國昌　柯建銘：弄權一時遺臭萬年

▲立法院三讀通過「立法院職權行使法部分條文修正草案」，民進黨團於議場外召開記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨團會後舉行記者會，痛批藍白淪為「賣台集團」。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（28日）下午在罵聲中三讀通過《立法院職權行使法》部分條文修正案，場外喊破萬人包圍立法院抗議。民進黨團總召柯建銘會後出席黨團記者會，痛斥立法院長韓國瑜、國民黨團總召傅崐萁、民眾黨團總召黃國昌「弄權一時，淒涼千古，遺臭萬年」，已成為「賣台集團」，未來是否也將以此方式改掉所有「抗中保台」法案？他預言，民意的「瘋狗浪」已經起來了，只有民意才能決定一切。

柯建銘表示，民進黨團以最沈痛的心情指控，韓國瑜、傅崐萁、黃國昌「弄權一時，淒涼千古，遺臭萬年」，他們沒收了民主和國會，讓國會香港、人大化，接下去當然是台灣香港化，所有的共犯結構還包括：國民黨與民眾黨立委，以及國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲。

柯建銘表示，「賣台集團」出賣國家利益，他要提出歷史的拷問：賣台有這麼急嗎？無論如何要在今天三讀修正通過，是誰指示的？20年沒有辦法完成的「國會調查權」，有需要如此急，把它們通過嗎？他指控，藍白就是要違憲擴權，把國家整個顛覆掉。

柯建銘續指，列寧曾說「城堡要從內部破壞起」，毛澤東也說「不打沒有內應的戰」，這是台灣今天的處境，所有台灣人民眼睜睜地看到藍白如何出賣台灣，歷史不會忘記這一刻，這當然是國會之恥。他說，這只是第一步而已，接下來還有很多，所有法案都是如此，是否也將修改掉所有「抗中保台」法案？「國安五法」是否也要這樣被修掉？

柯建銘呼籲，請台灣人民在國民黨、民眾黨立委跑攤的時候，應該提出疑問：你們在為誰跑攤？出賣國家還有資格當民意代表嗎？還對得起你的良心、下一代、台灣這塊土地嗎？他說，藍白要沒收民主和程序，但民意與民心是無法沒收的，「難道我們要眼睜睜地看到國家滅亡嗎？」

柯建銘說，民意的海嘯與瘋狗浪已經起來了，「各位偉大的台灣人民，我們沒有悲觀的權利，所有的命運掌握在我們自己手上，只有民意才能決定一切，人民最大」。

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