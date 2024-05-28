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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／國會改革三讀　柯文哲喊「誠實面對監督」：繼續為民主深化努力

▲▼520總統就職典禮,柯文哲。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾黨主席柯文哲。（資料圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

歷經4次院會審查，藍白國會改革提案的《立院職權行使法修正草案》於28日下午三讀。民眾黨主席柯文哲表示，透過臉書表示，自己曾以為不論選舉結果，國會改革成3黨共識，想不到阻擋者竟是堅持改革多年的民進黨，而自己也呼籲總統賴清德，「請相信在野黨是你們的競爭者，不是敵人。」不要濫用支持者信任而鼓動仇恨，「國會改革已經寫下新頁，痛苦會過去，美麗會留下，讓我們繼續為台灣民主深化努力。」

面對《立法院職權行使法修正草案》三讀，柯文哲第一時間於臉書發文，「痛苦會過去，美麗會留下，改革會成功，我們繼續為台灣民主深化努力。」去年大選自己率先提出，如果當選總統，會到立法院國情報告 、接受即問即答，之後民眾黨的不分區立委提名人也召開記者會，提出國會改革的政見，當時不只民意高度認同，2位競爭對手也順應人民期待，承諾改革。

柯文哲提及，當時他以為不論選舉結果，國會改革已成3黨共識，「我不曾想像，現在阻擋國會改革的，竟是堅持國會改革多年的民進黨。」選舉結束時，以為三黨不過半的新局，會讓執政黨學會謙卑，沒想到民進黨仍然沉溺於一黨獨大的傲慢，為了鞏固基本支持者，關上大門、拒絕傾聽，用造謠扭曲、抹黑抹紅，只要是不贊成綠營意見，就都打成中共同路人。

柯文哲指出，民進黨稱「沒有討論，沒有民主」，真相是相關討論已長達30年，因為在五權憲法的架構下，我國立法權從未獲得適切的權限，立委無法真正行使監督、調查權；過去8年，立法院更淪為行政院的橡皮圖章，2019年《公投法》強行被關入鳥籠、111年度總預算直接逕付二讀，沒有實質審查；更別提光電、雞蛋、前瞻預算種種弊案，立法院成立的調閱委員會根本沒有功能，嚴重背離民主國家的正常建制。

柯文哲說，民進黨說「沒有討論 ，沒有民主」，真相是相關修法從4月1日歷經2次司法法制委員會、3場公聽會、再進入政黨協商，由於沒有共識，最後才全數保留進入院會表決，條文從逐條宣讀、討論、到投票表決，完全依照台灣的民主議程，只是此次改革不是由民進黨所主導，民進黨就急於否定。

「民進黨的朋友，你們不該全面否定，因為這等於是否定了過去的自己。」柯文哲直言，過去大力推動國會改革的多位前民進黨立委們，不管目前身居何處，民眾黨仍期待對方一秉初衷，請支持國會改革、讓開放的國會、人民的國會，成為新政府最強力的後盾。

柯文哲稱，走過漫長的30年，國會改革終於三讀完成，能在三黨不過半的國會完成這項任務，歷史將留下紀錄；從今天開始，台灣將擁有更健全的政府體制，感謝所有支持國會改革的朋友，共同豎立起台灣民主史上的重大里程碑。

柯文哲透露，接下來立院將進行新任閣揆總質詢，民眾黨不會像民進黨一樣採取無理的杯葛對抗，將就事論事，就台灣重大民生經濟問題為人民發聲，督促政府提升行政效率；也再次呼籲總統賴清德與民進黨，「請相信在野黨是你們的競爭者，不是敵人。」在野黨可以理性討論、在政策上爭辯，但請不要藉由資訊落差、散播假訊息，不要濫用支持者的信賴而鼓動仇恨，建立三權分立、權責相符、彼此制衡的政府，正是國家努力的方向。

柯文哲強調，相信秉持「不因短期利益犧牲長期利益，不因少數利益犧牲多數利益，不因為政黨利益犧牲國家利益」，會是邁向正常國家的第一步，「國會改革已經寫下新頁，痛苦會過去，美麗會留下，讓我們繼續為台灣民主深化努力。誠實面對監督，忠實面對人民，彼此共勉。」

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