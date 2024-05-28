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禁瓜地馬拉咖啡進口　陸外交部：瓜國踐踏一中不利合作

▲陸外交部新發言人汪文斌。（圖／大陸外交部）

▲大陸外交部新發言人汪文斌。（圖／大陸外交部）

文／中央社

針對中國禁止瓜地馬拉生產的咖啡和夏威夷豆進口，中國外交部發言人汪文斌今天聲稱，瓜地馬拉外長赴台出席520就職儀式「嚴重踐踏一個中國原則」等局面，不利瓜地馬拉和中國在包括瓜國輸中產品等方面的合作。

中國外交部下午舉行例行記者會。澎湃新聞報導，汪文斌在回答媒體提問時，作上述表示。

汪文斌首先宣稱，中國和瓜地馬拉沒有外交關係，「我目前還不掌握你所說到的情況」。但「世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分」，「一個中國」原則是「公認的國際關係準則和國際社會普遍共識」，是中國與包括瓜地馬拉在內的所有國家「開展合作的根本前提」。

汪文斌接著聲稱，近期瓜地馬拉總統與「台灣地區領導人」舉行視訊會見，瓜國外長「竄台出席所謂的『520就職儀式』」，嚴重踐踏「一個中國」原則，中方對此予以譴責。這種局面不利於瓜地馬拉和中國在包括瓜國輸中產品等方面的合作。

他又宣稱，希望瓜地馬拉有關官員「認清國際大勢，從國家和人民的利益出發，早日作出符合危（危地馬拉，指瓜地馬拉）人民利益的正確選擇」。

瓜地馬拉出口業者公會（Agexport）23日表示，中國客戶和營運商日前通知瓜國咖啡和夏威夷豆生產商及出口商，來自瓜地馬拉的貨物將會被扣留在中國的港口。

此後，瓜地馬拉出口業者和生產商對中國禁止產品入境表達不滿，並呼籲應該放棄中國市場，轉往其他國家出口。業者並直指，中國買方總是一再壓低瓜國商品價格，再加上許多不透明的貿易障礙，「並不是一個好的市場」。

瓜地馬拉出口業者公會確認，目前至少有2個貨櫃抵達中國，但當地進口商卻無法提領。而瓜國自由新聞報（Prensa Libre）報導，受到中國貿易封鎖的不確定因素影響，有40個貨櫃的咖啡無法發貨或是滯留外海，帶來的損失讓瓜國業者相當不滿。

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