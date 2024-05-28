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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台灣連續8年遭WHA拒絕　外交部批「威權中國」蠻橫無理

衛福部部長邱泰源在日內瓦爭取參與WHA。（圖／衛福部提供）

▲衛福部長邱泰源親赴日內瓦爭取參與WHA。（資料照／衛福部提供）

記者呂晏慈／台北報導

第77屆「世界衛生大會」（WHA）5月27日開議，我國11個具有「世界衛生組織」（WHO）會員國身分的友邦提出「邀請台灣以觀察員身分參與世界衛生大會」的提案，並推派馬紹爾群島、聖露西亞、貝里斯及聖文森共4國的衛生部長在「總務委員會」及「全會」與中方及其扈從國家進行「2對2辯論」。對於大會最終決定不將我國友邦提案列入議程，外交部深表遺憾與不滿。

4位友邦衛生部長辯論時為台灣強力發聲，疾呼接納台灣參與WHO及WHA攸關全球公衛及世人福祉的重要性及急迫性。友邦衛長齊聲表示，台灣是負責任的全球衛生夥伴，可對世界做出重要貢獻，敦促WHO及其會員國支持台灣參與WHA及WHO所有會議、機制及活動，以真正落實WHO憲章所揭櫫世人最高健康標準的基本人權，以及這次WHA主題「健康至上，全民均健」（Health for All, All for Health）的目標。

外交部表示，中方及其動員的古巴與巴基斯坦代表在辯論時重彈陳腔濫調，更惡意以政治凌駕全球公衛安全，企圖誤導國際視聽，凸顯威權中國蠻橫無理本質，不僅無視台灣人民乃至全球世人的健康權益，更危害WHO創立以來所捍衛的普世與包容精神。

外交部嚴正重申，中華民國（台灣）與中華人民共和國互不隸屬，中國聲稱的「一個中國原則」絕非國際社會普遍共識與實踐。中國蓄意曲解聯大第2758號決議及WHA第25.1號決議，事實上該兩決議並未認定台灣是中華人民共和國的一部分，更未授權中國在聯合國體系代表台灣。只有台灣的民選政府才能在WHO等聯合國體系及其他國際組織代表台灣人民，並守護台灣人民的健康人權，中國無權干預及限制。

外交部說明，理念相近國家在全會第一天「總討論」議程中接連發言挺台，有法國、英國、德國、澳大利亞、荷蘭及歐盟（由輪值主席國比利時代表）為台灣發出正義之聲。其中，法、英、德、澳4國繼上年大會後再次以明確提及台灣的方式，強調與包括台灣在內所有夥伴合作的重要性，並重申應接納台灣參與WHA及WHO所有會議、活動及機制；荷蘭指出不應遺漏任何人，支持對世界衛生貢獻寶貴專業及知識等的所有各方有意義參與；比利時則以歐盟輪值主席國身分發言，強調WHO應促進國際行為者間的協調與包容性合作，籲促WHO不遺漏世界任何人及任何區域，高度呼應我參與WHO及WHA的訴求。

外交部表示，誠摯感謝友邦及理念相近國家在今年WHA持續為我國仗義執言，展現支持台灣參與WHA的強勁力道。外交部將繼續與友邦及理念相近國家攜手合作，共同促進全球衛生安全，也呼籲WHO遵守專業中立原則及WHO憲章的宗旨，正視各方支持台灣參與WHO及WHA的強烈訴求，堅拒中國的政治阻撓，儘速接納我國以觀察員身分出席WHA，以及常態性參與WHO所有會議、機制及活動。

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