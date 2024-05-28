中國禁瓜地馬拉咖啡　台商出手救援送暖

▲瓜地馬拉共和國總統賈麥岱（左）昔日曾與前總統蔡英文（中）一同享用咖啡，當時擔任總統府秘書長的外交部長林佳龍（右）也入鏡。（資料照／總統府提供）

記者呂晏慈／台北報導

中國禁止瓜地馬拉夏威夷豆和咖啡入境，引發國際輿論批評。世界台灣商會、北美洲台灣商會聯合總會、及中南美洲台灣商會聯合總會今（28日）宣布，將大規模購買瓜地馬拉生產的優質咖啡，以實際行動對抗中國無理由禁止瓜地馬拉咖啡進口的違法行為，並譴責中國此一行為明顯違反了國際貿易規則及世界貿易組織（WTO）的相關規定。

世界台灣商會總會長李天柒表示，中國政府禁止瓜地馬拉咖啡進口的決定，違反了WTO的非歧視性原則和公平競爭的基本規則，中國單方面的貿易霸凌行為，不僅損害消費者選擇產品的權益，也破壞了全球貿易體系的公平性和穩定性。

北美洲台灣商會總會長江俊霖指出，台灣和瓜地馬拉之間簽有自由貿易協定（FTA），使台灣企業能避免高額的關稅障礙，購買物美價廉的瓜地馬拉產高品質咖啡，台瓜自由貿易協定帶來關稅互惠政策，讓瓜地馬拉咖啡在價格上更具競爭力，符合商家及餐飲業的利益。同時，這也促進了台灣與瓜地馬拉之間的經貿合作，落實兩國經濟的互惠互利。

中南美洲台灣商會總會長陳淑芬提到，瓜地馬拉咖啡以其高品質和獨特風味著稱，主要種植於海拔較高的火山土壤中，而瓜國八大主要咖啡產區都有獨特的風味和特色，可以全方位的滿足餐飲業對咖啡口感的需求。

江俊霖也說，此次世界台灣商會的聯合行動，盼鼓勵海外台商及餐飲集團優先購買瓜地馬拉咖啡，並將其引入全球市場，海外台灣商會的成員擁有眾多連鎖餐飲品牌，這些企業都對咖啡品質有著極高的要求，這次聯合行動將提供高品質的瓜地馬拉咖啡給廣大消費者，並支持瓜地馬拉的咖啡產業，促進當地經濟發展。

「在友邦被打壓的時刻，台灣人堅定和瓜地馬拉站在一起」江俊霖表示，他和北美洲台灣商會聯合總會的訪團上周五（24日）赴外交部拜會外交部長林佳龍，隔天晚上就接到林佳龍來電商請台商會夥伴共同力挺友邦瓜地馬拉，他隨即聯繫世界台灣商會、各洲總會成員，攜手促成這次的購買行動力挺台灣友邦，希望協助瓜地馬拉咖啡在全球市場的銷售，同時對中國的不公平貿易行為及政治企圖做出強硬的回應。

江俊霖認為，這次的行動將不僅支持瓜地馬拉的經濟發展，也展示了台灣對自由貿易和公平競爭支持、以及捍衛民主自由的決心。