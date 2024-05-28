5億高中生命案再開庭！民事官司有無勝算...賴母律師：審慎樂觀

▲5億高中生案今日開民事庭，對於官司是否有勝算？賴母律師王彥表示「審慎樂觀」。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市賴姓5億高中生墜亡案，針對賴母提告兒子的夏姓配偶民事婚姻無效之訴，今（28）日第二次開庭，雙方當事人均未出庭，由律師出席。本次開庭爭點仍在於，賴與夏之間，是否基於「共同生活」為前提而結婚登記，對於官司是否有勝算？賴母律師王彥表示「審慎樂觀」。

據了解，今天開庭內容為法官要確認雙方有無需要再申請新的證據調查，雖雙方沒有新事證，不過夏男律師也如同上次開庭，提出一份書狀，主張婚姻有效、雙方是基於共同生活為目的締結結婚登記；賴母一方則提出近幾次刑事開庭所傳喚的數名證人供述內容，認為夏、賴之間並無結婚真意。

本件民事庭主要內容為爭點整理，其中1個確認利益的爭點為，夏男的律師要求確認「賴母有無資格提起婚姻無效之訴」；另2個實體爭點為「婚姻有無親密生活」、「相關證人是否有效（夏當時隨機找來的2名簽字的路人）」，記者欲訪問今日開庭細節，夏男律師婉拒受訪，賴母律師王彥則說，仍堅信夏、賴不是基於共同生活的想法去結婚，對於審判結果審慎樂觀。

▲夏男律師婉拒受訪，快步離去。（圖／記者白珈陽攝）

王彥表示，2人是否有結婚真意，社會大眾都很清楚，刑庭部分將在6月底宣判，民事的部分，8月間還會再一次庭，預計再下一次就會宣判。

回顧本案，賴生去年5月4日在北屯區大樓墜亡，台中地檢署去年6月21日偵結，家屬控訴的殺人罪不起訴，但夏男與賴生登記結婚部分，檢方認定無結婚真意，依偽造文書罪將夏起訴，此部分將於6月28日宣判；針對殺人罪不起訴部分，賴母律師提出再議，台中高分檢審酌卷證後，認此案仍有疑點，去年8月4日發回台中地檢署續查，目前仍在調查中。