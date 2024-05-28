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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

王義川爆用手機定位分析519小草　民眾黨批「監控人民」：是誰授權？

▲▼民進黨政策會執行長王義川爆料，透過手機訊號的定位比對青鳥遊行、民眾黨519遊行民眾有沒有重複，甚至還分析現場群眾年齡。（圖／民眾黨提供）

▲民進黨政策會執行長王義川爆料，透過手機訊號的定位比對青鳥遊行、民眾黨519遊行民眾有沒有重複，甚至還分析現場群眾年齡。（圖／民眾黨提供）

記者袁茵／台北報導

民進黨政策會執行長王義川27日晚間在節目中表示，他們用手機訊號定位去分析在立法院外的群眾年齡，與5月19日民眾黨在民進黨中央黨部前舉辦的遊行做比對，使國民黨立委陳玉珍擔心民進黨用手機監控人民。民眾黨團主任陳智菡也批評，為何民進黨可用手機訊號監看人民行動，要求民進黨說清楚，「誰允許你們假借活動之名，行蒐集個資、監控人民行動之實？」

針對王義川27日在三立政論節目自爆，民進黨用手機訊號比對青鳥行動、519民眾黨集會參與者、2024大選選前之夜參與者年齡、身分、政黨傾向，陳智菡28日直言，此番話讓人民聽了毛骨悚然，民進黨動用電信基地台做政黨動員工具傳聞已久，只是多半「敢做不敢說」，沒想到王義川自爆，民進黨把台灣變成警察國家，行動與個資都被黨看光光。

陳智菡表示，王義川喜滋滋的說，民進黨經過基地台比對「青鳥活動」現場、519民眾黨集會，再比對「2024總統大選造勢」民進黨支持者手機訊號，「意外發現」這幾天的立院外集會，多了許多民進黨「好久沒看過的」年輕面孔。

陳智菡質疑，為什麼民進黨可以用手機訊號監看人民行動？為什麼黨可以取得大數據比對分析？一場一場又一場，為什麼黨想怎麼看、就怎麼看，不管人民同不同意、知不知情、喜不喜歡。

陳智菡呼籲反黑箱、反擴權、反偽君子真小人的青鳥們，勇敢站出來捍衛自己的權益，「這些個資被看了多久不知道、誰能監控不知道，難保不會打包轉賣詐騙集團、非法份子，甚至放到中共國家主席習近平桌上。」

陳智菡也說，請王義川不要想輕描淡寫，民進黨的「大數據分析」根本不只監控人流，更比對年齡、性別、政黨傾向，「這是誰授權？請王義川、民進黨說清楚，誰允許你們假借活動之名，行蒐集個資、監控人民行動之實？」

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