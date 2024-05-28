破百學者籲國會5法退回重審　綠準備釋憲：無視人民憤怒將付出代價

▲立院持續進行國會改革相關提案表決。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

「國會改革法案」審議進入尾聲，今（28日）續審相關條文，而有破百位法律學者聯合發出聲明指出，相關議案因程序瑕疵與內容違憲備受爭議，呼籲退回委員會逐條審查。對於修法進程，民進黨團幹事長吳思瑤受訪時表示，一定會在這部違憲擴權法案二三讀後提釋憲，已如火如荼準備中，法界的專業人士也提供更多意見，若藍白對人民憤怒充耳不聞、掩耳盜鈴，終將會付出代價。

吳思瑤表示，今天是她的生日，這天還是滿滿戰鬥，昨天黨團助理幫她過生日，許第一個願望就哭了，許願民主長存、不能被破壞，也希望立法院不要這麼操好嗎？讓大家正常運作，黑眼圈嚴重、皺紋多很多，皺紋、白髮是最美麗勳章，希望台灣民主長存。

而院長韓國瑜也祝吳思瑤生日快樂，吳指出，院長都會祝福生日快樂，自己正面接受也非常感謝，但院長除了給生日快樂，也要主持院會議事中立、捍衛程序正義，這是有為有守院長應該扮演的角色，謝謝他的生日快樂，但希望從他嘴巴說出來的是退回重審。

對於128位法律學者喊話，相關修法應退回委員會重審？吳思瑤表示，越來越多各界串連，看到國際學者站出來，他們發現國會擴權惡法將衝擊民主體制，罕見連外國學者都串連，這段時間國際媒體、學者、司改會、律師公會、全聯會還有破百位法界專業學者，以非常沉痛、嚴肅的具名聲明，用他們的專業跟法律高度，重新審視藍白黑箱條文、程序不正義。

吳思瑤指出，國會擴權法案二讀，學者們期期以為不可，希望最終議程停止審查、退回委員會，回到民主討論應有審議，這麼多法界人士抨擊相關程序跟議案，這樣的串連發生會越來越多，若藍白對人民憤怒充耳不聞、掩耳盜鈴，終將會付出代價。

至於法案若經過二讀、三讀程序，吳思瑤強調，一定會在這部違憲擴權法案二三讀後提釋憲，事實上也已經在籌備釋憲的相關準備，但是擴權法案還在審議當中，民進黨就是全力阻卻它完成二三讀。但可以預期在藍白多數暴力下，勢必會被二三讀通過，後續的釋憲準備如火如荼進行中，也非常嚴謹。

吳思瑤指出，這段時間，法界、專業界有非常多意見，給民進黨很多回饋，法界的專業人士也提供更多意見，包含文件準備、論述精進上都是很好的火力支援。民間彈藥的支持，都是民進黨嚴謹看待完備釋憲程序，都會做好最萬全準備。

