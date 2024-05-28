　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析／覆議只能拖時間　綠若祭「釋憲＋暫時處分」最長再燒6個月

▲立法院表決國會改革法案，民進黨持續拖延議事。（圖／記者林敬旻攝）

▲朝野立委今天再度為「國會改革」修法上演表決大戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會今（28日）在一片罵聲中三讀修正《立法院職權行使法》部分條文，內容包括備受爭議的總統國情報告即時回答、不得「反質詢」、藐視國會罪及調查聽證權等。據悉，儘管層峰對是否採取覆議反制尚未有定見，但民進黨團已準備提出釋憲，並推演同時聲請暫時處分的可能性，若成真，這場「延長賽」烽火最長可能將延燒超過6個月。

關鍵一：行政院要提覆議案嗎？

根據《中華民國憲法增修條文》規定，行政院若認為立法院通過的法律案窒礙難行，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內移請立法院覆議，立法院應在送達15日內作成決議。實際上，我國憲政史上已有多次覆議先例，過去前總統陳水扁執政「朝小野大」時期，行政院曾4度針對法律案提出覆議，總計3次失敗、1次成功。

依照《憲法增修條文》規定，若經全體立委2分之1以上決議維持原案，行政院長應即接受該決議。2002年游錫堃擔任行政院長期間，認為立院修正的《財政收支劃分法》侵蝕中央財源，因此移請覆議，立院表決時因反對票未達半數，決議「原決議不予維持」，也是扁政府發動覆議案唯一成功的一次，當時自法案三讀到表決總共耗時1個多月才完成。

不過，由於如今支持修法的國民黨與民眾黨立委席次穩定過半，就算行政院無懼府會關係惡化的可能性，在即將到來的施政總質詢期間提出覆議，恐怕也只有「拖時間」的效果，難逃持續被藍白封殺的命運。

關鍵二：總統可以停止公布程序嗎？

《憲法》規定，立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後10日內公布之。但，若是總統認為法律案有抵觸《憲法》疑慮，是否可以停止公布程序，以此進行政治上的表態？

針對這點，法界多採否定見解，因為法律是否違憲的解釋權不在於總統或行政院長，若是對法律案有異議，除了覆議之外，唯有聲請釋憲一途；但也有持相反意見的學者認為，當國會運用政治力踐踏民主憲政，制定違憲的法律時，總統作為立法程序中的憲政機關之一，應有拒絕公佈違憲法律的權利，且總統「事前」拒絕公佈法律案，與大法官「事後」進行違憲審查並不牴觸，反而應該共同分擔「憲法守護者」的角色。

關鍵三：民進黨團是否聲請釋憲？

依照《憲法訴訟法》規定，只要達到立委總額1／4以上，意即29名立委，就可以向憲法法庭聲請釋憲；且15名大法官中只要有2／3、意即10位大法官出席評議，當中有8位同意，就可對釋憲進行裁判。

據了解，民進黨團早已針對此次「國會改革」法案推演可能劇本，當中也包括釋憲內容的各項爭點，黨團總召柯建銘更預告，一定會提出釋憲。

至於主要爭點有哪些，除了《立法院職權行使法》修正案內容本身，例如：法案中規範的「調查權」是否超出昔日司法院釋字所闡述的「文件調閱權」與「國會調查權」？人民是否得拒絕出席、陳述、拒絕提供資料給立法院？救濟程序是否完備？對於立法院審議過程沒有依照程序、表決票數算錯，也可能有程序性的違憲，將一併透過釋憲，交由大法官定奪。

關鍵四：是否聲請「暫時處分」按下暫停鍵？

依《憲法訴訟法》規定，憲法法庭為避免《憲法》所保障的權利或公益遭受難以回復的重大損害，得依聲請或依職權，就法規範的適用裁定「暫時處分」，其門檻為「2／3大法官參與評議；現有大法官總額過半數同意」。

過去大法官會議或憲法法庭裁定暫時處分的狀況並不常見，我國憲政史上首例發生在2005年，當時剛修正的《戶籍法》規定「按捺指紋始得請領或換發新版國民身分證」，但民進黨團針對「對《戶籍法》第8條規定有以『暫時處分』宣告暫停適用之必要？」提出釋憲，最終釋字599號解釋出爐，宣告「於本案解釋公布之前，暫時停止適用」。

此外，2022年引發社會高度關注的台籍空姐與義大利籍富商爭奪女兒親權大戰中，憲法法庭也作出「暫時停止執行」處分，導致富商無法順利將女兒帶回義大利。本案也是《憲法訴訟法》2018年大修後，憲法法庭裁定暫時處分的首例。

值得注意的是，《憲法訴訟法》針對暫時處分也設下「倒數計時器」，規定裁定後超過6個月，暫時處分便會失去效力，藉此讓大法官有優先處理案件的時間壓力，這也代表著，倘若此劇本成真，「國會改革修法」相關爭議，最長可能會繼續延燒超過6個月。

▲▼下午4點左右，濟南路主舞台前的人潮已外溢至中山南路，現場喊破萬人。（圖／記者呂晏慈攝）

▲立法院外聚集著抗議藍白國會改革案的民眾。（圖／記者呂晏慈攝）

ET快訊
罕見！議員連2屆被判當選無效
「iPhone16、Pro實機照」爆料曝光
王世堅指白「除1人」都靈肉分離　嗆白狼挺白藍：over my
國會改革法案三讀！民團宣布「下一步行動」
立院職權行使法修法三讀　柯建銘封「國恥日」：韓國瑜絕對是歷史
獨／晴空匯百戶豪宅變「毒氣室」！梯間如瀑布...竹科爸見慘況
快訊／綠委狂丟「藍垃圾」！　韓國瑜怒吼：請安靜
「學運妹最好上」苦主現身　PO床照反擊！全場讚：心理素質好強

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／「窮盡一切努力！」　柯建銘預告提釋憲時間點

罕見！彰化施嘉華連2屆被判當選無效　縣議員職務由蕭文雄遞補

吳崢揭真相滅火「手機定位監控說」　反擊藍白：惡意帶風向！

王世堅指白「除1人」都靈肉分離　嗆白狼挺白藍：over my dead body！

卓榮泰27日致電韓國瑜盼暫緩三讀！　行政院：希望韓院長聽取民眾聲音

「調查權為監院專屬」　監察院批《職權行使法》：違反權力分立

國會改革法案三讀！民團不滿丟大氣球進立院：請卓榮泰提覆議

快訊／國會改革三讀　柯文哲喊「誠實面對監督」：繼續為民主深化努力

立院職權行使法修法三讀　柯建銘封「國恥日」：韓國瑜絕對是歷史罪人

藍委也護駕不了！遭綠委狂丟「藍垃圾」　韓國瑜怒吼：請安靜

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

楊繡惠表態「丟系愛台灣」：要有志氣　被酸大陸沒市場...曝自己「主動放棄」！

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

帥！朋友領獎蟑螂爬上衣領　他徒手抓丟掉：其實我也怕

快訊／「窮盡一切努力！」　柯建銘預告提釋憲時間點

罕見！彰化施嘉華連2屆被判當選無效　縣議員職務由蕭文雄遞補

吳崢揭真相滅火「手機定位監控說」　反擊藍白：惡意帶風向！

王世堅指白「除1人」都靈肉分離　嗆白狼挺白藍：over my dead body！

卓榮泰27日致電韓國瑜盼暫緩三讀！　行政院：希望韓院長聽取民眾聲音

「調查權為監院專屬」　監察院批《職權行使法》：違反權力分立

國會改革法案三讀！民團不滿丟大氣球進立院：請卓榮泰提覆議

快訊／國會改革三讀　柯文哲喊「誠實面對監督」：繼續為民主深化努力

立院職權行使法修法三讀　柯建銘封「國恥日」：韓國瑜絕對是歷史罪人

藍委也護駕不了！遭綠委狂丟「藍垃圾」　韓國瑜怒吼：請安靜

快訊／「窮盡一切努力！」　柯建銘預告提釋憲時間點

內政部非都市土地開發許可評鑑　臺東縣關山親水公園獲貢獻獎

手機對著不適部位！大媽自稱「神婆」…直播吹「仙氣」為粉絲治病

我國海運管理列東京備忘錄白名單第14名　七連霸且排名大躍升

助富商翁茂鍾爽服2196小時勞務　前台南市警局長陳子敬遭判休職

泰國民宿入夜成亂葬崗！浴缸「滿滿屍體」現場曝　網揭恐怖後果

味全龍使用PitchCom近一個月　吉力吉撈談成效：保護投捕隱私

表揚參與石虎保育農民和團體　南投縣府6年發放2500萬獎勵金

卑南鄉假日擴大篩檢活動　鄉民請把握機會

罕見！彰化施嘉華連2屆被判當選無效　縣議員職務由蕭文雄遞補

情侶路邊吵架她怒脫衣 內衣也解開！驚呆全場

政治熱門新聞

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

邱議瑩嗆「沒被打過？」怒搧羅智強手機　徐巧芯尖叫上前撕破邱衣服

快訊／國會改革三讀！官員藐視國會、作偽證有刑責　民眾拒交資料罰10萬

快訊／羅智強遭邱議瑩「打臉」搶手機　徐巧芯尖叫助陣揪邱衣領

多圖／韓國瑜要全場祝吳思瑤生日快樂　藍委幫貼「青鳥行動」海報

立院外發向日葵！藝人楊烈現身「青鳥行動」

搖滾已死！黃瓊慧：別再跟我說五月天等於搖滾

快訊／立院職權行使法全數二讀　綠營「青鳥」紙飛機齊發突破藍火網

立法院外聚集超過8000人！3學生上台

遭綠委狂丟「藍垃圾」　韓國瑜怒吼：請安靜

白狼座車現蹤「青鳥運動」現場　王世堅警告：敢欺負學生就不用回去

國會改革條文三讀後　法案走向三路徑一次看

邱議瑩動手第一視角曝！　國民黨：難道這就是民進黨的民主？

「王義川說了不能戳的國家機密」　媒體人：真的要搶救天兵了

更多熱門

相關新聞

國會改革法案三讀！民團宣布「下一步行動」

國會改革法案三讀！民團宣布「下一步行動」

國民黨團與民眾黨團共同提出的國會改革《立法院職權行使法》部分條文修正草案今（28日）正式三讀通過。而聚集在立法院外抗議的民團代表、經濟民主連合智庫召集人賴中強指出，努力不會白費，接下來會有6大行動進行，包括要求行政院提出覆議、請求民進黨立法院黨團聲請釋憲等，「捍衛民主」。

快訊／國會改革三讀　柯文哲喊「誠實面對監督」：繼續為民主深化努力

快訊／國會改革三讀　柯文哲喊「誠實面對監督」：繼續為民主深化努力

立院職權行使法修法三讀　柯建銘封「國恥日」：韓國瑜絕對是歷史罪人

立院職權行使法修法三讀　柯建銘封「國恥日」：韓國瑜絕對是歷史罪人

直擊／壓箱寶！綠委拖大批黑塑膠袋進議場　丟「藍垃圾」上主席台

直擊／壓箱寶！綠委拖大批黑塑膠袋進議場　丟「藍垃圾」上主席台

藍拿「小太陽」照亮國會　綠傳「超大球」滾上主席台

藍拿「小太陽」照亮國會　綠傳「超大球」滾上主席台

關鍵字：

立法院修法釋憲國會改革憲法法庭

讀者迴響

熱門新聞

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

啦啦女神霖霖遭劈腿「1月前PO截圖公審」！

更多

最夯影音

更多

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面