哈瑪斯威脅性侵！以色列少女「穿史努比睡衣」　大姊一眼認出心痛

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以色列少女「穿史努比睡衣」被哈瑪斯威脅性侵　大姊心痛：那是我妹妹

▲▼據稱被哈瑪斯擄作人質並押至加薩走廊的19歲以色列少女Karina Ariev，家屬從影片中認出她的身影。（圖／翻攝自X／@HamasAtrocities）

▲據稱被哈瑪斯擄作人質並押至加薩走廊的19歲以色列女子，家屬從影片中認出她的身影。（圖／翻攝自X／@HamasAtrocities）

記者張寧倢／編譯

以色列人質家屬組織近日釋出一段哈瑪斯強擄以色列女兵的影片，畫面拍到其中一名年輕女子還穿著史努比睡衣，哈瑪斯武裝分子對她說「妳很漂亮」時，她的眼神中充滿恐懼與警戒。姊姊出面受訪證實，畫面中的女子就是她年僅19歲的妹妹卡麗娜（Karina Ariev）。

▲▼據稱被哈瑪斯擄作人質並押至加薩走廊的19歲以色列少女Karina Ariev，家屬從影片中認出她的身影。（圖／翻攝自X／@HamasAtrocities）

▲哈瑪斯武裝分子在影片中對卡麗娜說「妳很漂亮」。（圖／翻攝自YouTube）

根據《每日郵報》報導，以色列家屬組織最近將幾段哈瑪斯擄走以色列女性的影片刪減最令人不安的片段後對外公開並呼籲政府盡速救出人質。24歲女大生薩莎（Sasha Ariev）原本正在攻讀神經科學，但為了將19歲妹妹卡麗娜救回家，她被迫暫時放下學業和生活。

薩莎表示，她和家人煎熬許久後做出了痛苦的決定，對外公布了卡麗娜出現其中的影片，認為與其不斷口頭呼籲，不如將證據放出來，可能更有影響力，「透過她的動作、肢體語言和眼神，我就能知道她在想什麼。我能看到她懇求幫助的眼神，看到她的無助，就像在求救的小嬰兒。」

▲▼據稱被哈瑪斯擄作人質並押至加薩走廊的19歲以色列少女Karina Ariev，家屬從影片中認出她的身影。（圖／翻攝自X／@HamasAtrocities）

▲影片中卡麗娜還穿著她失蹤當時穿的史努比睡褲。（圖／翻攝自YouTube）

薩莎說，妹妹去年10月7日被哈瑪斯從床上擄走時，下半身還穿著史努比圖案的長睡褲，被哈瑪斯威脅要性侵她，「從絕望、恐懼和無助當中，我想我從她眼中了解了一些，她明白這就是結局了。我猜她在想，『死亡就是這樣嗎？』我猜她以為一切都結束了，現在只能靠自己了。」

影片中一群哈瑪斯武裝分子持槍壓制包含卡麗娜在內的7名以色列女兵，其中一名哈瑪斯男子先是對另一名同夥意有所指地說，「這些是女孩」，又對卡麗娜說，「妳很漂亮」。卡麗娜在影片中眼神充滿警戒。薩莎表示，這不是惡夢，是血淋淋的現實，「那是我的小妹」。

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