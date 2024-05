哈瑪斯威脅性侵！以色列少女「穿史努比睡衣」　大姊一眼認出心痛

▲據稱被哈瑪斯擄作人質並押至加薩走廊的19歲以色列女子,家屬從影片中認出她的身影。(圖/翻攝自X/@HamasAtrocities)

記者張寧倢/編譯

以色列人質家屬組織近日釋出一段哈瑪斯強擄以色列女兵的影片,畫面拍到其中一名年輕女子還穿著史努比睡衣,哈瑪斯武裝分子對她說「妳很漂亮」時,她的眼神中充滿恐懼與警戒。姊姊出面受訪證實,畫面中的女子就是她年僅19歲的妹妹卡麗娜(Karina Ariev)。

▲哈瑪斯武裝分子在影片中對卡麗娜說「妳很漂亮」。(圖/翻攝自YouTube)

根據《每日郵報》報導,以色列家屬組織最近將幾段哈瑪斯擄走以色列女性的影片刪減最令人不安的片段後對外公開並呼籲政府盡速救出人質。24歲女大生薩莎(Sasha Ariev)原本正在攻讀神經科學,但為了將19歲妹妹卡麗娜救回家,她被迫暫時放下學業和生活。

Watch this clip of Karina Ariev:



Her tank top ripped with her bra exposed. It wasn’t ripped earlier in the video.



Her slow pained gait as she walks towards the Jeep.



The blood on the seat of her snoopy pants. It wasn’t bloody earlier in the video.



She’s been raped. pic.twitter.com/SHFEDH7MUH