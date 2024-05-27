帶隊官奔火場陪同招魂！隔樓梯哀痛呼喚勇消回家　天飄細雨同悲

記者黃彥傑、游瓊華／新竹報導

新竹市知名豪宅、高28層樓的社區大樓晴空匯昨（26）日深夜發生火警，新竹市消防局金山分隊隊員李詠真、周立鑫不幸殉職。除了李詠真的妻子以及周立鑫的女友淚捧牌位重回火場招魂，痛失兩名部屬、當時擔任帶隊官的分隊長陳佳民也趕到現場，由於2樓封鎖中，因此招魂在一樓進行，約莫半小時儀式順利結束，李詠真太太在親友攙扶下離去，天空此時也飄起細雨，彷彿與家屬同悲。

▲殉職勇消周立鑫女友淚捧牌位回火場招魂結束，天飄細雨同悲。（圖／記者黃彥傑攝）



新竹市「豐邑晴空匯」是指標性社區大樓，消防局昨晚10時55分獲報，晴空匯大樓發生火警，現場冒出大量濃煙，消防人員初步查驗為管道間電纜起火燃燒，導致排煙設備無法作用。

▲丈夫李詠真為了救人命喪火場，妻子招魂儀式後，難掩悲痛落淚，在親友攙扶下離開。（圖／記者黃彥傑攝）



殉職的李詠真、周立鑫隸屬金山分隊，昨夜到場後先協助20餘名住戶疏散，之後又進入現場執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡倒臥2樓至3樓梯間，被救出後送醫搶救，最終仍宣告不治。消防分隊長陳佳民上午受訪表示，因地下室電纜線起火，濃煙中都是一種黏著性的黑色戴奧辛物質，消防人員全身，尤其是面罩，都蒙上這層黑色無法去除的煙，遮掩視線，坦言這個焦油狀況，雖然不是第一次遇到，「但從沒遇過這麼嚴重！」

這場火警總計有351名住戶受困15小時，由於現場樓層太高，雲梯車量能無法支應救援，消防人員採取上下接力方式協助住戶脫困，加上「吊車大王」胡漢龑、啟德機械起重工程公司無償出動180噸雲梯車支援，今天下午1點過後，住戶們全數脫困。分隊長陳佳民確認現場351名住戶全數救出後，下午便趕到靈堂上香，向李詠真、周立鑫牌位上香回報「351個民眾我們都把他們救出來了，你們的任務已經完成了。」隨後，又在5點鐘左右重回火場，陪著家屬招魂，約莫半小時後儀式順利結束。