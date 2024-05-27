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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

韓國瑜自爆當小老師　曾要黨團總召們罰寫100遍「我保證不打架」

▲▼韓國瑜接見 談到立院近期抗爭。（圖／記者呂佳賢攝）

▲韓國瑜談到立院近期抗爭。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院近日審議「國會改革法案」，引起執政黨與在野黨立委衝突，議事殿堂外也有民團聚集陳抗。立法院長韓國瑜今（27日）下午接見第36屆北美洲台灣商會聯合總會回國訪問團一行時，也提到近來立法院的衝突，引起許多外國友人關切；韓透露，在5月17日衝突之前，就有跟三黨團總召講，「今天我當小老師，請大家回去罰寫100遍『我保證不打架』，寫完我再開始主持會議」，各黨團總召聽到都笑了，但後面還是發生了一些不愉快。

韓國瑜感嘆，立法院30多年來一路走來都是如此，碰碰撞撞、磕磕絆絆、磨合、衝突、化解，最後再登上更成熟精緻的民主，他內心一直都希望立法院能夠在華人世界扮演好民主社會、民主國家的角色，讓人家覺得我們有優質的民主，是他個人衷心的期盼。

韓國瑜說，希望大家還是要對台灣民主有信心，我們一步步走，相信經過這些衝突、折衝之後，會綻放出更美麗的民主花朵。

韓國瑜說，最近北美洲台灣商會38位團員，分別造訪美國近50位參眾議員，避免台美雙重課稅，為了讓台灣加入更多國際組織，更是不遺餘力，今年5月初北美洲台灣商會也拜會加拿大政府，盼協助台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），不要讓台灣變成經貿孤兒。

韓國瑜表示，CPTPP對台灣非常重要，商會、華僑長期在海外，承平時期肩負拚經濟、照顧家庭及員工的責任，是優秀的企業家，中華民國有難時，搖身一變成為革命之母，百年來的發展歷歷在目，大家都了解中華民國的處境相當艱困。

韓國瑜也提到，目前人在瑞士的立法院副院長江啟臣，大聲疾呼讓台灣2300萬人加入世界衛生組織（WHO）、世界衛生大會（WHA），了解全世界最先進的公共衛生及防疫觀念，同時也願意盡一己之力，提供衛生服務、對抗疾病。

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