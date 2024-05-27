要賴清德開國是會議遭嗆「烏賊戰」　藍委怒：別只會半夜發臉書

▲國民黨立委許宇甄。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨立法委員許宇甄今（27日）晚間表示，善意提醒賴清德總統邀集在野領袖召開國政會談，或是舉行國是會議，不是為了明天即將二三讀的國會改革法案，而是擔心賴總統長期睡不好，會影響判斷力，與其半夜不睡覺發臉書，不如回到體制做法，以總統格局做好朝野溝通工作，不要只用嘴巴講團結合作，實際上卻什麼都不作，只想當一個非常大總統，要大家都聽他一個人的。

立法院審查國會改革法案場內外都發生抗爭，許宇甄昨日呼籲，賴清德邀請國民黨主席朱立倫、民眾黨主席柯文哲舉行國政諮詢會談，或召開國是會議，解決爭議。對此，立院民進黨團柯建銘批轉移焦點，再製造一個糾紛，以為層次拉高事實上是烏賊戰術，其實立法院長韓國瑜一句話就停下來了，大家遵守議事規則就好。

許宇甄晚間則指出，2000年第一次政黨輪替，跟現在一樣朝小野大，當時總統當選人陳水扁率隊拜會立法院長王金平和朝野各黨團，尋求共識，以利未來政務推動。但賴總統當選後什麼都沒做，浪費開啟朝野合作重要的第一步。

許宇甄認為，立法院開議至今，朝野對立嚴重，立法院朝野黨團已失去互信基礎，才會建議賴清德總統，參考過去做法，以國家領袖格局邀集在野黨主席進行朝野對話，是基於歷史經驗給出的善意提醒，請柯建銘總召不要以小人之心看待他人的美意，應無所住而生其心。

許宇甄提醒，立法院接下來還要處理NCC人事同意權、考試院人事同意權、國營事業單位預算、大法官人事同意權、114年度中央政府總預算，如果朝野沒辦法恢復應有之互信，賴清德總統未來四年會很辛苦，對國家，對人民都不是好事。