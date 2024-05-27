臺鐵便當藏「斷頭大蟑螂」！臺東縣府主動追蹤稽查　要求限期改善

▲臺東縣衛生局前往臺灣鐵路股份有限公司附業營運處花蓮餐分處臺東餐務廚房進行稽查。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／臺東報導

臺鐵便當日前發生「斷頭大蟑螂」事件，根據瞭解民眾所購買的便當，是由臺鐵臺東餐務廚房製作紙盒裝的分隔餐盒，且只有列車上才提供，臺東縣衛生局為確保食品的衛生與安全，維護消費者權益，27日特別前往臺灣鐵路股份有限公司附業營運處花蓮餐分處臺東餐務廚房進行稽查，查核結果相關不符合食品良好衛生規範部分，已要求業者於6月12日前限期改善完成，另衛生局亦抽驗其製售便當檢驗其衛生標準。



臺東縣政府表示，該民眾係於個人臉書公開陳述此事件，且臺鐵已向當事人鄭重致歉，並承擔了相關責任。此一食品衛生案件雖並未直接向臺東縣衛生局投訴，然衛生局也主動前往稽查，針對衛生環境之食品良好衛生規範準則(GHP)及食品安全管制系統準則(HACCP)之規定加強查核，尤其是當有食品安全客訴（確認為衛生安全事件）時，管制小組將重新評估危害分析重要管制點計畫之措施或規劃。



臺東縣衛生局提到，食品安全衛生管理法第8條規定：食品業者之從業人員、作業場所、設施衛生管理及其品保制度，均應符合食品之良好衛生規範準則。依據食品良好衛生規範準則(GHP)附表一食品業者之場區及環境良好衛生管理基準規定，所有場區皆應實施有效之病媒防治措施，避免發現有病媒或其出沒之痕跡。

衛生局呼籲食品業者，應遵守食品安全衛生管理法相關規定，經稽查有缺失而命限期改善，屆期未改善者，將依食安法處新臺幣6萬元至2億元罰鍰。民眾若有任何食品安全疑慮，請撥打食安專線089-331172衛生局食品藥政科洽詢。