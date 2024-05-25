便當有「斷頭大蟑螂」！旅客快吃完才驚恐發現　台鐵道歉了

▲有旅客昨搭乘EMU3000型新自強號，預訂台鐵便當中出現蟑螂，圖非事件列車。（資料圖／記者李姿慧攝）

記者李姿慧／台北報導

有民眾昨(24日)搭乘台鐵168次EMU3000型新自強號，訂票時也同步訂了台鐵便當，未料旅客在便當快吃完時，發現竟然被「加菜」，出現一隻斷頭斷腳的大蟑螂，讓旅客相當驚恐。台鐵公司表示，已連絡旅客並鄭重致歉，取得當事人諒解，昨也全面清查全台廚房，研判為個案。

有網友昨(24日)夜在臉書公開社團「好想住飯店 好康.踩雷不藏私」po文指出，「要去旅行的半路上，我吃到雷！！」她搭台鐵168車次火車要去高雄，線上訂票也訂了4個便當，「加送高蛋白食材一份，驚恐之餘，台鐵人員的應對也嚇到我無言」。她說，只能慶幸不是孩子吃到便當，友善提醒大家，台鐵便當享用前，請先確認是否有被「加菜」。

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該網友也公布台鐵便當內出現蟑螂屍體照片，只見蟑螂已斷頭手腳，但身體依舊完整，而該網友便當已幾乎吃完8到9成才發現。

▲旅客吃台鐵便當發現斷頭大蟑螂。（圖／翻攝「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」）

不過旅客今也更新po文指出，台鐵稍早有來電關心，電話中是有誠意的男士，她已表示自己並非要求任何補償，需注意第一線人員的應對禮儀，沒有人願意發生這樣的加菜事件，要提醒大家用餐前要注意，po文是希望台鐵能正視食安，不會拿任何補償。

對此，台鐵公司表示，有關5月24日旅客搭車所購台東製供的便當發現蟑螂乙節，台鐵公司已連絡到當事人鄭重致歉，並負全責處理後續事宜，初步也取得當事人諒解；下周一將由附業處處長親訪旅客再當面說明致歉。

台鐵指出，台鐵公司對此非常重視，已於昨日(5月24日)立即全面清查各餐務廚房，檢視場域及製程，並釐清發生原因究係來自食材或運送過程，目前研判應屬個案。另已同時進行各餐務室生產環境的5S及清潔作業，責成各主管現場督導管理，確保食安及製供品質。

台鐵公司強調，未來將再加強各餐務室製供品質，使製程皆符合Haccp規範，各餐務室將嚴格執行該規範，並定期每半年接受第三方查驗與輔導。