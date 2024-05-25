情侶台鐵車廂縱慾12分鐘！手手「一路向下」互相摸摸　下場慘

▲一對情侶去年搭乘台鐵列車北上，卻在車廂內擁吻、互摸私密處，完全無視周圍乘客。（示意圖／ETtoday資料照）

記者柯振中／綜合報導

一名方姓男子與廖姓女子先前搭乘台鐵北上，沒想到行經苗栗三義火車站、苗栗火車站之間時，竟然在車廂內忘情擁吻，且還伸手互相觸碰私密處，讓周遭乘客傻眼報警。苗栗地院審理後，依照公然猥褻罪，各判方男、廖女拘役30天，可易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決書內容，方男、廖女2023年8月某日的中午，搭乘台鐵的區間列車北上，沒想到車輛行經三義火車站、苗栗市火車站之間時，2人竟開始在車廂內忘情擁吻，時間長達12分鐘。

方男、廖女擁吻以外還不滿足，彼此還伸手撫摸對方的私處，猥褻行為讓乘客受不了，決定拍下影片揭發2人。

▲方姓男子與廖姓女子搭乘台鐵時，無視周圍乘客，在車廂內忘情激吻、伸手互摸私處。示意圖與本文無關。（示意圖／ETtoday資料照）



方男、廖女事後雙雙被捕，在警詢時雖然坦承有擁抱、接吻，但否認有撫摸私密處的犯行。不過檢察官查看影片畫面後，確認2人都有猥褻的行為，偵結後依照公然猥褻將2人起訴。

苗栗地院審理後，依照共同犯公然猥褻罪，判方男拘役30天，得易科罰金、依照共同犯公然猥褻罪，判廖女拘役30天，得易科罰金，全案仍可上訴。