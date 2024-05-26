震後崇德站封閉停用拚月底撤黃單　台鐵：估6月中營運

▲崇德站月台停用，台鐵公司正在整修，預計6月中旬恢復營運。（圖／台鐵公司提供）

記者蔡亞樺／台北報導

0403花蓮強震造成台鐵多處損毀，尤鐵崇德車站第1、2月台因嚴重嚴重，暫停啟用不載客，台鐵公司今（26日）指出，崇德站第一、二月在5月24日完成結構補強，預計5月31日前完成結構技師鑑定報告，送花蓮縣政府建管科撤除黃單，可望提早於6月中旬前恢復營運。

0403花蓮地震及0422和仁土石流的影響，台鐵公司1天內完成中斷路段搶修恢復通車，但後續路線及車站設施仍待復舊。和仁站南邊K48+500路段，因遭大量土石流掩蓋過，目前列車維持30公里慢行，輔以人工監，正進行排水道疏濬、路基整理、換碴等工程。

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▲0403花蓮地震及0422土石流的影響，台鐵多處路段受損，和仁段、崇德站正在全面整修。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，和仁站南邊路線整修，包括東、西正線計650公尺，目前清除載運廢碴累計145輛敞車(ㄨㄞㄇ)，換碴整修西正線273公尺，進度約38%，預定7月底全部完成，屆時列車即可恢復常速行駛。

崇德站的月台雨棚柱受損嚴重而停用，東區營運處及花蓮工務正趕工全面整修，台鐵公司表示，第一、二月台38支雨棚柱均已於5月24日完成結構補強，第一月台南側舊雨棚亦已於5月25日完成補強。

▲0403花蓮地震及0422土石流的影響，台鐵多處路段受損，和仁段、崇德站正在全面整修。（圖／台鐵公司提供）

台鐵公司指出，崇德站預計5月31日前完成結構技師鑑定報告，送花蓮縣政府建管科撤除黃單，車站可望提早於6月中旬前恢復營運，對地方民眾而言，這是一個好消息。

台鐵公司董事長杜微日前由東區營業處長姜登凡、工務處長謝曜宇、花蓮工務段長李建勳等人陪同，前往和仁路段實地勘察與聽取簡報，並慰勉同仁的辛勞。

▲台鐵公司董事長杜微前往和仁路段實地勘察與聽取簡報。（圖／台鐵公司提供）

杜微說，目前餘震時有發生，工作人員要和公路局緊密協同，監控台9丁線上邊坡的狀況，工務段值班室也要隨時注意增設的雨量計及土石流預警系統監控畫面。規劃下一階段和仁及崇德路段邊坡防護、排水系統等工程加強計劃、並儘速更換道岔，確保營運安全。





▲台鐵公司董事長杜微前往和仁路段實地勘察與聽取簡報。（圖／台鐵公司提供）