炒麵有蟑螂！店員回「新員工不知道沒注意」　他愣：有啥關係

▲基隆一間麵飯館的炒麵出現蟑螂。（圖／翻攝自基隆人日常）

記者鄺郁庭／綜合報導

隨著食安連連出狀況，外食族越來越謹慎，店家也更應該注重衛生環境。有基隆網友在外送平台上點了炒麵，收到後打開一看，發現麵裡面居然有蟑螂，趕緊致電反應，結果店員回答「因為是新員工不知道沒注意」，讓原PO傻眼「這是衛生問題，跟是不是新員工沒關係吧！」

※文末有蟑螂大圖，請慎入。

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「嚇鼠（死）人了！」這位網友在「基隆人日常」貼出餐點照，他用外送平台叫了蛋包飯、蛋花湯、炒青菜、炒麵、炒飯等餐點，結果在用餐時，發現炒麵裡面居然有一隻蟑螂，嚇得馬上停下筷子，致電向店家反應。

結果接電話的店員卻回，「因為是新員工不知道沒注意」，隨後就掛電話。原PO一聽忍不住傻眼，「這是衛生問題跟是不是新員工沒關係吧！」

貼文引發議論，「這個我很不能接受，表示環境很糟，和員工無關」、「這麼大隻欸，太扯！」還有網友不禁開酸店員的回答，「新員工不知道要把蟑螂挑出來，小事啦！老員工都知道要挑出來」、「那隻蟑螂是新員工，不懂規矩自己怎麼跑進去勒」、「新員工蟑螂：我不知道還沒下班。」

有基隆人則透露，「Google評價一定要先看再叫，這家評價裡面就有幾個增加蛋白質的紀錄了…」、「他們的環境真的不是很好」、「超恐怖，我有時候會點==」、「Google評論，加料不是第一次了。」

不過，貼文下出現一則留言，「不好意思，沒盡到環境衛生管理的責任，使您用餐心情不愉快，在此向你致上十二萬分的歉意，已請消毒公司來進行全場消毒，非常的抱歉讓您有不好的用餐體驗」，疑似是店家現身道歉了。

▼不少人表示，該間麵飯館非第一次出現蟑螂。（圖／翻攝自基隆人日常）