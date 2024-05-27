　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

指中廣被1億元賤賣　邱毅「非憑空捏造」不起訴

▲▼毛嘉慶、邱毅提告侯友宜、趙少康。（圖／記者呂佳賢攝）

▲前立委邱毅(左)指國民黨黨產中廣公司遭1億元賤賣，檢察官認為並非憑空捏造。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松／台北報導

前立委邱毅去年底在YouTube頻道指國民黨在處分三中案時，趙少康「僅以1億元取得中廣」，「國民黨黨產遭到賤賣」，當時正以副總統候選人參選的趙少康不滿名譽受損，控告邱毅涉嫌誹謗，台北地檢署根據不當黨產處分書等內容，認為邱毅並非憑空捏造而惡意詆毀趙少康，27日處分不起訴邱毅。

趙少康委任律師提告指控，邱毅未盡查證義務，在2023年12月5日錄製影片上傳個人YouTube頻道，稱「趙少康僅以新台幣1億元取得中國廣播股份有限公司」、「當時高育仁出價20億元遭到拒絕，中國國民黨黨產遭到賤賣」，涉嫌《總統選罷法》意圖使人不當選、《刑法》加重誹謗等罪；邱毅強調自己發言有憑有據。

趙少康提出「三中案全文！北檢新聞稿9千字　五大點起訴馬英九犯罪事實」新聞稿當作邱毅誹謗的證據，但檢察官認為，新聞內容提到「中廣公司股權形式上交易總價為57億元」、「中廣公司僅實質於簽約後4日收取趙少康所支付1億元簽約金之情況下，即違反營業常規，逕將中廣公司經營權移轉與趙少康」。

雖然不當黨產處理委員會處分書提到，「高育仁出價更高」屬不實言論，但處分書中包括，高育仁當時提出2種報價方式，其一為以50億元購買中廣股權，包含所有有形、無形總資產；其二則係以15億元購買股權、營業用土地資產、機械設備及頻道使用。

檢察官認為，高育仁所提的報價方式、範圍與趙少康不同，邱毅根據公開資料做出評論，提出個人見解看法，難認主觀上有惡意，且總統、副總統選舉屬公眾關係且與公共利益有關，也是對政治人物理念、品性的監督與檢驗，縱使被評論人心生不快，但立法者賦予國民對公益有關事項可自由討論與批評的空間，因查無積極證據證明邱毅犯罪，因此處分不起訴。

ET快訊
快訊／2勇消殉職　相驗死因曝光
2勇消送醫畫面曝！　同仁站一排低頭禱告
李詠真去年才結婚！　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面
郭書瑤亂撕管委會公告觸刑法？　律師揭1關鍵才有罪
快訊／郭書瑤道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」
各地消防局「淚放黑白圖」悼念2勇消　5年已11弟兄殉職
夫妻雙亡！　2大車夾爆變一團廢鐵
原定4月消防安檢卻延後！晴空匯「疏忽」改期　失火奪勇消2命
快訊／萊爾富開出200萬發票！　幸運門市曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

晴空匯濃煙狂竄！分隊長拍片引導「關門待援」　避免百戶驚慌逃生

焦油黏滿面罩畫面曝！2勇消喊Mayday秒失聯　救命器狂響難回天

快訊／相驗結果曝！2勇消闖火場救人殉職　一氧化碳中毒休克亡

2勇消送醫畫面曝！被擔架抬上救護車　同仁站一排人牆低頭禱告

痛失2勇消！李詠真去年才剛結婚　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面

花蓮2女酒吧如廁起衝突！持酒瓶互K頭掛彩　她撂4男噴辣椒水

只因手機被拿...新北男將女友綁椅子上狂揍！2歲女兒目睹嚇哭

營業5個月被鄰居檢舉逾40次！屏東燒烤餐廳無視污染挨罰88萬

嘉市友愛路氣爆燒毀13間店　便當店瓦斯洩漏遭起訴

北市翁過馬路遭撞98天後身亡　外送員過失致死被起訴

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

「雷神」好萊塢摘星！「鋼鐵人」代復聯祝賀　「美國隊長」吐槽他：第2好的克里斯

團魂炸裂！厲旭下跪甜吻妻Ari　SJ到齊婚禮「韓庚、起範、強仁全集合」

媽「誦經式」唱生日歌　女兒笑容逐漸僵硬XD

阿信脫口「我們中國人」後首回應　「心疼流下眼淚的你們」網全看哭

聲樂老師看黃宣表演喊：我好喜歡！　個人魅力炸翻舞台「他是瘋子欸」

晴空匯濃煙狂竄！分隊長拍片引導「關門待援」　避免百戶驚慌逃生

焦油黏滿面罩畫面曝！2勇消喊Mayday秒失聯　救命器狂響難回天

快訊／相驗結果曝！2勇消闖火場救人殉職　一氧化碳中毒休克亡

2勇消送醫畫面曝！被擔架抬上救護車　同仁站一排人牆低頭禱告

痛失2勇消！李詠真去年才剛結婚　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面

花蓮2女酒吧如廁起衝突！持酒瓶互K頭掛彩　她撂4男噴辣椒水

只因手機被拿...新北男將女友綁椅子上狂揍！2歲女兒目睹嚇哭

營業5個月被鄰居檢舉逾40次！屏東燒烤餐廳無視污染挨罰88萬

嘉市友愛路氣爆燒毀13間店　便當店瓦斯洩漏遭起訴

北市翁過馬路遭撞98天後身亡　外送員過失致死被起訴

傅崐萁秀Dcard調查「青年都挺國會改革」　嗆綠別用洗腦掩飾真相

晴空匯濃煙狂竄！分隊長拍片引導「關門待援」　避免百戶驚慌逃生

跨境網購肉粽「先吃20萬元罰單」　防檢署籲下單前確認出貨地

習近平將出席中阿合作論壇　阿聯等4國元首訪中

焦油黏滿面罩畫面曝！2勇消喊Mayday秒失聯　救命器狂響難回天

快訊／相驗結果曝！2勇消闖火場救人殉職　一氧化碳中毒休克亡

課金公嬤挺青年抗議立法院　傅崐萁諷：民進黨出錢包吃又包玩

黃仁勳威力強！　國發會劉鏡清：AI未來5年帶動台灣經濟成長

2勇消送醫畫面曝！被擔架抬上救護車　同仁站一排人牆低頭禱告

SHINee開唱〈Everybody〉輪到鐘鉉時⋯　珉豪對天空做舞步全場哭了

跑山內褲妹大家都在看　騎士自豪：沒讓我漏氣

社會熱門新聞

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

女搭大怒神頭暈嘔吐亡！母求償被駁回

成功嶺落跑役男找到了　軍方帶回營區

快訊／竹市大樓火警逾200人待救！上班車潮癱瘓

快訊／新竹2消防殉職　疑「氣瓶耗盡 」倒臥樓梯亡

即／國1北上「4車追撞」　轎車遭壓扁2命危！

2勇消設簡易靈堂...李詠真妻癱軟需人攙扶

更多熱門

相關新聞

遭指與建商合作開發　侯友宜告名嘴敗訴

遭指與建商合作開發　侯友宜告名嘴敗訴

名嘴李正皓在總統大選期間爆料，代表國民黨的總統候選人長侯友宜，結合新莊在地建商開發土地，並指該建商竣業建築是新北市議長蔣根煌的金主，侯、蔣控告李正皓《正副總統選罷法》意圖使人不當選、《刑法》妨害名譽等罪，但台北地檢署調查認為，李正皓是根據公開資料做出評論，難認主觀上有惡意，27日處分不起訴。

張宏陸反擊「舔共賣台」　競選對手不起訴

張宏陸反擊「舔共賣台」　競選對手不起訴

立陶宛總統選舉　現任總統得票率逾7成

立陶宛總統選舉　現任總統得票率逾7成

美2度關切中共軍演：勿以台灣政府交接為挑釁藉口

美2度關切中共軍演：勿以台灣政府交接為挑釁藉口

養網軍釀外交官死　卡神定讞後釋憲獲解套

養網軍釀外交官死　卡神定讞後釋憲獲解套

關鍵字：

中廣黨產邱毅趙少康誹謗意圖使人不當選總統

讀者迴響

熱門新聞

郭書瑤被點名清空包裹「怒撕公告」

快訊／新竹消防殉職　28樓社區「百人困6小時」今早畫面曝

賀軍翔案大逆轉？葛斯齊還原現場

晴空匯豪宅165人待援！吊車大王急派180噸吊車搶救

快訊／新竹住宅大樓火警！　2消防員不幸殉職

郭書瑤「包裹山堆滿大廳」驚人畫面外洩！紙箱全丟門口

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

一戶要價近6000萬！　新竹豪宅大火釀2消防員殉職

2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

即／晴空匯仍有百餘戶受困　竹科工程師1家4口待援

新竹晴空匯火警！13F住戶曝慘況：躲陽台到天亮

殉職消防員背景曝！　2人經驗豐富「2度衝火場」仍遇難

屋齡才9年！他曝晴空匯火警「大疑點」

女搭大怒神頭暈嘔吐亡！母求償被駁回

龜山建案還沒開賣已排爆！這1幕房仲也看呆

更多

最夯影音

更多

扮蜘蛛人衝車站接男友！　前滾翻登場他狂後退嚇傻

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

奶貓炸毛哈氣突被塞肉泥　眼神「警戒→放鬆」被收服

Energy小巨蛋16蹲嗨翻　星期六晚上也要跳起來！

因病拔牙變「：３」臉　橘貓憑食力快速膨脹！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面