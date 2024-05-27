指中廣被1億元賤賣　邱毅「非憑空捏造」不起訴

▲前立委邱毅(左)指國民黨黨產中廣公司遭1億元賤賣，檢察官認為並非憑空捏造。（資料照／記者呂佳賢攝）

記者劉昌松／台北報導

前立委邱毅去年底在YouTube頻道指國民黨在處分三中案時，趙少康「僅以1億元取得中廣」，「國民黨黨產遭到賤賣」，當時正以副總統候選人參選的趙少康不滿名譽受損，控告邱毅涉嫌誹謗，台北地檢署根據不當黨產處分書等內容，認為邱毅並非憑空捏造而惡意詆毀趙少康，27日處分不起訴邱毅。

趙少康委任律師提告指控，邱毅未盡查證義務，在2023年12月5日錄製影片上傳個人YouTube頻道，稱「趙少康僅以新台幣1億元取得中國廣播股份有限公司」、「當時高育仁出價20億元遭到拒絕，中國國民黨黨產遭到賤賣」，涉嫌《總統選罷法》意圖使人不當選、《刑法》加重誹謗等罪；邱毅強調自己發言有憑有據。

趙少康提出「三中案全文！北檢新聞稿9千字 五大點起訴馬英九犯罪事實」新聞稿當作邱毅誹謗的證據，但檢察官認為，新聞內容提到「中廣公司股權形式上交易總價為57億元」、「中廣公司僅實質於簽約後4日收取趙少康所支付1億元簽約金之情況下，即違反營業常規，逕將中廣公司經營權移轉與趙少康」。

雖然不當黨產處理委員會處分書提到，「高育仁出價更高」屬不實言論，但處分書中包括，高育仁當時提出2種報價方式，其一為以50億元購買中廣股權，包含所有有形、無形總資產；其二則係以15億元購買股權、營業用土地資產、機械設備及頻道使用。

檢察官認為，高育仁所提的報價方式、範圍與趙少康不同，邱毅根據公開資料做出評論，提出個人見解看法，難認主觀上有惡意，且總統、副總統選舉屬公眾關係且與公共利益有關，也是對政治人物理念、品性的監督與檢驗，縱使被評論人心生不快，但立法者賦予國民對公益有關事項可自由討論與批評的空間，因查無積極證據證明邱毅犯罪，因此處分不起訴。