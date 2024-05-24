解套！楊蕙如養網軍罵死外交官　憲法法庭：侮辱職務罪違憲

▲楊蕙如網軍案件遭判刑定讞，但憲法法庭宣告該判決違憲，廢棄發回。（《ETtoday新聞雲》資料照）。

記者吳銘峯／台北報導

「卡神」楊蕙如操縱網軍，在2018年台籍旅客被颱風困於日本關西機場時，帶風向幫助日代表謝長廷解套，最後導致日本大阪辦事處前處長蘇啟誠死亡事件。楊女事後遭判刑5月定讞，她聲請釋憲，司法院憲法法庭24日針對「侮辱職務罪」判決違憲，讓她的案件獲得解套。

本案源於2018年9月4日，強颱「燕子」肆虐日本，多位台籍旅客受困嚴重積水的大阪關西機場，時任駐日代表謝長廷遭轟未積極協助。PTT隨即於9月6日出現暱稱「idcc(笑死)」的網友PO文，內容為「…大阪駐日代表處的態度的確很惡劣…爛就是爛 爛到不行 爛到該死的地步…大阪處這些人就是十幾幾十年下來 跟當初那些國民黨派去不會說日文的駐日代表一樣…」的留言，指大阪辦事處不聽謝長廷號令、應負事件全責。

文章出現後媒體跟進報導，輿論風向大轉彎，變成對大阪辦事處追究責任，結果，時任辦事處長蘇啟誠，同月14日被發現在官邸輕生，留遺書表明「不想受到羞辱」。但事後查出其間有不少假新聞，蘇啟誠被認為冤死，引起各界關注。

檢方針對當時在PTT上PO文帶風向的網友進行追查，最後查出，是「卡神」楊蕙如養網軍帶風向，因此對楊女與蔡姓友人提起公訴。最後楊女2人被依照刑法第140條「於公務員依法執行職務時，當場侮辱或對於其依法執行之職務公然侮辱者，處一年以下有期徒刑、拘役或十萬元以下罰金。」遭判刑5月、得易科罰金定讞。

楊女定讞後聲請釋憲，司法院憲法法庭審理後，將多案併案審理，並於24日做出113年憲判字第5號判決，對於刑法第140條規定中，「關於侮辱公務員罪部分，應限於行為人對公務員之當場侮辱行為，係基於妨害公務之主觀目的，且足以影響公務員執行公務之情形，於此範圍內，始與憲法第11條保障言論自由之意旨無違。上開規定關於侮辱職務罪部分，與憲法第11條保障言論自由之意旨有違，應自本判決宣示之日起，失其效力。」

憲法法庭對刑法第140條規定做出部分違憲的判決，同時也判決楊女定讞的案件違憲，廢棄並發回臺灣高等法院更為審理，楊女案件可望獲得無罪收場。