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社會 社會焦點 保障人權

張宏陸反擊「全家舔共賣台」　國新立委候選人誹謗不起訴

▲▼立法院內政委員會「針對陸方開放大陸觀光客來台具體回應及作為」專題報告，要求相關單位到會進行報告。圖為民進黨籍立委張宏陸。（圖／記者湯興漢攝）

▲順利連任新北市板橋區立委的張宏陸不滿對手競選期間散布抹紅言論而提告。（資料照／記者湯興漢攝）

記者劉昌松／台北報導

民進黨籍立法委員張宏陸，不滿今年初競選期間，同選區候選人林國春找來桃園候選人游智彬，到民進黨中央黨部外踢館，稱張宏陸「一人在台灣抗中保台，全家跑去大陸舔共賣台」、「投共」、「不要臉」等語，涉嫌公然侮辱、誹謗、意圖使人不當選等罪，台北地檢署調查游智彬指控有所依據，而游也否認發言與林國春有關，因此在27日處分不起訴游、林2人。

2024立委選舉新北市地6選區板橋區選戰激烈，張宏陸先舉行記者會，表示地方上出現黑函攻擊他的家人；不料，代表新黨參選桃園中壢區立委的游智彬1月3日跑到民進黨中央黨部外，指控張宏陸「依人在台灣抗中保台，全家跑去大陸舔共賣台」、「都是共產黨的座上賓」、「張宏陸早就說好，兩岸開打就可以投共」，並發送文宣指張宏陸弟弟「張睿志四川德陽羽冠商貿擔任監事」、妻子王春英「台驊國際控股公司……兩岸物流」、妹妹「張玟婷四川德陽羽冠商貿擔任法人」。

▲▼游智彬戰車直搗賴清德總部 揭穿中國鵬翻版張宏陸。（圖／記者呂晏慈攝）

▲游智彬到台北市民進黨中央黨部質疑張宏陸家人在陸商公司工作。（資料照／記者呂晏慈攝）

張宏陸不滿被抹紅，質疑是同選居對手林國春授意游智彬惡意指控，並澄清自己從未去過中國，也沒有接觸，妻子是一般上班族，是台灣公司的職員，未負責市場拓展或中國等相關業務，弟弟妹妹皆已成年，不能因他當政治人物就限制他們工作上的選擇。

檢察官調查認為，林國春提出弟弟任職於成都汽車公司的證明書、妹妹先前在大陸地區設立公司註銷的承諾書等情節，與游智彬所稱有所依據相符，而據此作出相關評論，縱然言論內容粗俗、尖銳，足以讓人感受不快，但非恣意謾罵，且屬言論自由保護範圍。

此外，游智彬供稱，與林國春沒有聯繫，本案相關發言與林國春無關，無證據顯示林國春與游智彬有犯意聯絡，因此未再傳喚林國春，就以游、林2人犯罪嫌疑都不足等理由，處分不起訴。

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