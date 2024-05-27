鹹豬手摸露背美女還PO照公審　上市公司老闆性騷判6月

▲社團春酒女主持人穿露背禮服遭摸背輕薄，照片還被po網公審。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

北市1名江姓男子前年（2022年）參加社團春酒，藉口誇獎女主持人很漂亮趨近攀談，涉朝女方禮服鏤空背部伸鹹豬手、一路摸到腰臀，被女方撥開後還輕浮消遣「好兇喔」，事後還把被害人照片po網公審，台北地院審結認定江男無悔意，依性騷擾罪判刑6月、得易科罰金18萬元，可上訴。

判決指出，英文名字為Jiang Eugene的江男，經營在美國上市公司、年新約20萬美元，事先認識本案受害人，曾私訊對方騷擾訊息，2022年2月19日他受邀出席女方所屬社團的春酒晚會，當晚9點多散席前，擔任晚宴主持人的女方預先到會場出口站定、準備送客。

江男提前離席趨近攀談，誇獎女方「妳今天好美」，突然伸左手搭住女方背部、一路向下滑移到腰臀處。當時女方身著禮服、整個背部鏤空，沒防備江男有惡意，猝不及防被碰觸光滑肌膚、一陣強烈噁心，江男還順勢攬住女方纖腰靠近自己。

女方立刻用右手肘向後擺、撥開江男並告誡「你不要這樣」，江男消遣一句「哇！好兇喔！」逕自離開，女方憤而報案提告。

江男否認非禮，堅稱僅向對方口頭禮貌致謝、絕沒肢體碰觸，他的女祕書全程在旁見證，江男推稱女方可能氣他先前傳騷擾訊息，才在本案設局羅織罪名誣賴他。

▲台北地方法院外觀。（圖／記者黃哲民攝）

女方反駁指出，江男當時1個人走來，故意湊近她耳邊說話，被她制止後還輕浮撂話，令她很不舒服、深感遭冒犯，她因而焦慮、失眠就醫，被診斷出罹患恐慌症等創傷後疾患。

現場1位女性工作人員證稱，目睹江男靠近被害人、直接伸手貼在被害人背部，「是一個連續動作」，被女方撥開後，江男仍嘻皮笑臉的樣子。另1位現場工作人員證稱，江男獨自走向出口，身旁沒跟著任何人，女方隔2天訴苦遭江男騷擾，眼眶泛涙說希望以後辦活動不要再遇到這種事，語氣有委屈也有生氣。

法官認為女方指述重要情節始終一致，也有證人目擊，反而是江男的女祕書其實是江男的女友，對於江男事發時和被害人到底是全無互動，或有點頭致意，女友說詞出現矛盾，且江男將被害人照片上網公審、使被害人蒙受二度創傷，江男出庭也毫無悔意，據此依性騷擾罪判刑6月、得易科罰金18萬元，可上訴。