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家暴16次「醒來正被性侵」　陸女「終身掛糞袋」還離不了婚

▲▼家暴16次「醒來正被性侵」　陸女「終身掛糞袋」還離不了婚。（圖／翻攝微博）

▲小謝排便功能受損，得終身掛糞袋。（圖／翻攝微博）

記者蔡紹堅／綜合報導

四川成都人妻小謝（化名）遭老公家暴16次，去年更被打到重傷住院開刀，必須終身掛著糞袋。小謝表示，她早就想要離婚，但老公不簽字就離不了，只能透過打離婚官司的方式，預計月底將會開庭，「終於可以離婚了！」

根據陸媒報導，小謝現年29歲，原本從事服裝生意，在2020年下旬透過直播賣貨認識了老公賀姓男子，因為兩人是同鄉，所以很有話聊，很快就開始交往，並於2021年的5月20日結婚，還在兩個月後就懷了孕。

令小謝沒想到的是，懷孕沒多久，她就開始遭到家暴，且程度越來越嚴重，每次她報警，警方也都只會以「家庭糾紛」草草處理，她想離婚也離不了，只能逃家，但每次都會被抓回去。

▼小謝結婚之前的照片。（圖／翻攝微博）

▲▼家暴16次「醒來正被性侵」　陸女「終身掛糞袋」還離不了婚。（圖／翻攝微博）

結婚的兩年內，小謝遭到不同程度的家暴至少16次，她提到，「能數出來的是16次，其餘還有很多不記得日期的，每次老公家暴完就道歉，說再打人就把手剁掉，甚至也曾當著我爸媽的面下跪，寫保證書。」

2023年4月，小謝遭到最嚴重的家暴，老公凌晨突然把她拖到旅館，開始痛毆她，她記得肋骨、腹部遭到大力的踢踹，然後就昏了過去，醒來發現老公正在性侵她，她嚇得大聲呼救，也幸好門外有人經過，幫忙報了警叫救護車。

醫院的診斷指出，小謝除了全身多處挫傷、多根肋骨骨折外，肝、腎、肺等內臟也都嚴重受創，最慘的是，還失去了排便功能，得終身掛著糞袋，透過安裝在腹部的人工肛門來排便，「醫生說，再晚20分鐘送到醫院，我人就沒了。」

▼小謝多次遭家暴，但每次報警都被草草處理。（圖／翻攝微博）

▲▼家暴16次「醒來正被性侵」　陸女「終身掛糞袋」還離不了婚。（圖／翻攝微博）

2023年4月，小謝被打到重傷住院，腎、肝、肺等內臟均受損傷，十二指腸也被污染，無法排便，必須終身掛著糞袋。

重傷之後，小謝都住在娘家調養，但高昂的醫藥費壓得全家喘不過去，她要求老公賠償醫藥費，對方卻反過來要她寫「諒解書」才願意付錢，「我永遠不會原諒他！」

小謝目前正與老公賀姓男子在打離婚糾紛案，案件將於5月31日開庭審理，而她也對開庭相當期待，「因為，終於可以離婚了！」

另外，檢方也正以故意傷害罪、虐待罪對小謝的老公提起公訴，小謝表示，她會繼續提交證據，希望對方的罪名能更改為「故意殺人罪」。

▼小謝的離婚糾紛案件將在本月底開庭。（圖／翻攝微博）

▲▼家暴16次「醒來正被性侵」　陸女「終身掛糞袋」還離不了婚。（圖／翻攝微博）

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