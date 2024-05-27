男森林散步被護孩熊媽咬住脖子　垂死中靠「噴霧罐」奇蹟保命

▲男森林遭母熊攻擊。（圖／翻攝自instagram／n0beefstew4u）

記者李振慧／綜合報導

美國麻薩諸塞州35歲男子柏克(Shayne Patrick Burke)在懷俄明州森林公園散步時，突然遭到一隻熊媽媽殘暴攻擊，母熊為了保護附近小熊，瞬間撲到他身上狠咬頭部、脖子等處，他認為是自己身上的防熊噴霧罐意外救了他一命，否則後果不堪設想。

身為退伍軍人的柏克在Instagram上分享，他19日在懷俄明州大蒂頓國家公園(Wyoming’s Grand Teton National Park)和妻子一同徒步旅行，喜愛攝影的他後來決定獨自去荒野中拍照，與妻子相約1小時後在停車場會合，沒想到因此惹禍上身。

柏克表示，他獨自散步時注意到有小熊爬在樹上立刻察覺不妙，果然一隻熊媽媽瞬間撲到他身上攻擊，他立即拿出防熊噴霧、並對著熊大吼大叫，希望能夠把母熊嚇退，然而母熊卻咬住他右肩、大腿等部位，甚至攻擊他脖子。

柏克表示，「我很確信母熊有咬到我脖子，我全程都是雙手交叉、用手臂保護我的頸動脈，當母熊咬住我脖子後面時，同時也咬到防熊噴霧，噴霧罐在牠嘴中爆炸」。

母熊逃跑後，柏克打電話向妻子求救，由於他所處的位置讓直升機很難第一時間找到，重傷的他簡單幫自己止血後，手中緊握著小刀，拼命祈禱母熊不會再回來，後來順利被救援人員發現並送到醫院。

柏克接受手術後目前已經沒有生命危險，他表示，曾經身為職業軍人的他，在軍隊中曾遇過槍擊、砲彈和簡易裝置爆炸的經驗，但都沒有比這次被熊攻擊的事件更暴力，喜歡動物的他認為母熊只是出於本能保護孩子，也呼籲公園管理局官員不要撲殺這隻母熊。