龍捲風和風暴襲擊　美國中部多州至少14死

▲龍捲風過境後留下滿目瘡痍。(圖/路透,下同)



文/中央社

龍捲風和極端風暴肆虐美國德州、阿肯色、奧克拉荷馬在內多州,在美國中部至少造成14人喪生。

法新社報導,風暴昨天深夜開始襲擊北美大平原(Great Plains)地區,造成數以十萬計用戶無電可用,搜救工作持續進行中。

在德州,據美國廣播公司(ABC)當地分支WFAA報導,庫克郡(Cook County)警長薩賓頓(Ray Sappington)在記者會中表示,一起龍捲風橫掃達拉斯(Dallas)以北谷景地區(Valley View area),造成7人罹難。搜救工作持續進行中。

這起龍捲風摧毀多間住家和一個加油站,造成一條州際公路上多車翻覆。薩賓頓受訪時表示,災損「相當廣泛」。

在奧克拉荷馬州,梅斯郡(Mayes County)緊急事務主管簡森(Johnny Janzen)告訴福斯新聞頻道(Fox News)當地分支,該郡昨天深夜遭到一起龍捲風襲擊,至少造成兩人死亡。

在阿肯色州,當局向ABC的當地分支KATV證實,今天清晨的風暴造成5人喪生,電線桿和樹木倒塌,部分地區發生暴洪。

WIDESPREAD DAMAGE: Here's a look at the North Texas tornado aftermath along I-35 in Cooke County. Multiple fatalities have been reported in the area.



Live footage: https://t.co/lfA8xIJaD5



Latest updates: https://t.co/u0w4oPuDhq pic.twitter.com/0dY7GxN0TP