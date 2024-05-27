地鐵怪客「車廂內突潑燃燒物」　男肉身阻擋救未婚妻全身燒傷30%

▲男子在地鐵站內縱火。（圖／翻攝自紐約市警局）
記者李振慧／綜合報導
美國紐約地鐵傳出縱火傷人案件，一名遊民突然朝乘客扔燃燒液體，23歲男子阿里賈(Petrit Alijaj)與未婚妻當時剛好路過，他為了保護未婚妻被火燒，立即用自己的身體阻擋，導致全身30%面積嚴重燒燙傷。
紐約市警方表示，攻擊事件25日下午2時45分左右發生在曼哈頓下城1號列車上，49歲男子泰勒(Nile Taylor)在案發後不久就被逮捕。23歲受傷者阿里賈向當地媒體表示，他和未婚妻與表弟一同搭乘1號列車，當列車進入休士頓街站時，站在車門前看似要下車的泰勒，突然轉過身來朝他們扔燃燒物。
The man who was severely burned when a "maniac" tossed flaming liquid on him on the subway yesterday had jumped in front of his fiancée to protect her.— Crime In NYC (@CrimeInNYC) May 26, 2024
Petrit Alijaj, 23, was completely covered in bandages on his upper body as he lay down in his bed at New York… pic.twitter.com/OivgibO3fF
阿里賈表示，在車廂上時他和泰勒之間完全沒有過任何互動，只覺得對方看他的眼神有點奇怪，而遭到攻擊的當下，他的第一個反應就是保護未婚妻，「我用我的身體保護了其他人」，嚴重燒燙傷讓他目前仍在醫院中接受治療，預計至少需要留院1星期。
事件發生後，警方透過追蹤泰勒從另一名乘客身上偷竊的手機，逮捕到逃跑中的泰勒，被控犯下縱火、攻擊、非法持有武器、輕微偷竊等罪，調查後發現他今年2月也曾在西28街車站的地鐵月台上朝乘客潑裝有燃燒液體的容器，再加控企圖攻擊、危害他人安全、縱火等罪。
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