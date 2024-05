地鐵怪客「車廂內突潑燃燒物」　男肉身阻擋救未婚妻全身燒傷30%

▲男子在地鐵站內縱火。(圖/翻攝自紐約市警局)

記者李振慧/綜合報導

美國紐約地鐵傳出縱火傷人案件,一名遊民突然朝乘客扔燃燒液體,23歲男子阿里賈(Petrit Alijaj)與未婚妻當時剛好路過,他為了保護未婚妻被火燒,立即用自己的身體阻擋,導致全身30%面積嚴重燒燙傷。

紐約市警方表示,攻擊事件25日下午2時45分左右發生在曼哈頓下城1號列車上,49歲男子泰勒(Nile Taylor)在案發後不久就被逮捕。23歲受傷者阿里賈向當地媒體表示,他和未婚妻與表弟一同搭乘1號列車,當列車進入休士頓街站時,站在車門前看似要下車的泰勒,突然轉過身來朝他們扔燃燒物。

The man who was severely burned when a "maniac" tossed flaming liquid on him on the subway yesterday had jumped in front of his fiancée to protect her.



Petrit Alijaj, 23, was completely covered in bandages on his upper body as he lay down in his bed at New York… pic.twitter.com/OivgibO3fF