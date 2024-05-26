男子吃野生熊肉「感染腦蟲」　一查全家6口都中鏢

▲美國一家6口在吃了野生熊肉做成的烤肉串後感染旋毛蟲症。（示意圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

美國一家6口在吃了野生熊肉做成的烤肉串後，出現發燒、嚴重肌肉疼痛、眼周腫脹等症狀，結果就醫檢查後發現，他們全都感染了旋毛蟲症（trichinellosis），也就是俗稱的腦蟲。

根據《紐約郵報》報導，這起事件發生在2022年7月，當時有一名29歲男子因出現發燒、嚴重肌肉疼痛和眼睛周圍腫脹的症狀，所以到明尼蘇達州的醫院就診，結果醫生透過血液檢查發現，他感染了旋毛蟲症，是一種很少見的食源性疾病（food-borne disease），通常是因為食用野生動物引起。

報導指出，男子其他6名住在各州、年紀在12至62歲的家人，也都在過去17天因類似症狀住院。結果發現，這家人5月時曾到加拿大薩克其萬省（Saskatchewan）旅行，並食用了當地獵人捕獲的野熊肉。

當時這名獵人從冰箱取出已冷藏45天的熊肉，做成肉串後烤給這家人吃。美國疾病控制與預防中心（CDC）表示，這家人應該是吃了未熟透的熊肉才會被感染，「因為熊肉的顏色很深，很難從視覺上確定熟度。」

根據衛福部疾病管制署網站說明，旋毛蟲感染症主要是由豬旋毛蟲（Trichinella spiralis）所引起，可寄生於豬、人及許多常見的哺乳類動物，人類感染主要的途徑是經由食入未煮熟且帶有旋毛蟲包囊的肉類，大多數為無症狀感染，可自動痊癒，但嚴重的感染則可能有致命的危險。