紐約地鐵縱火畫面曝！23歲男遭丟「不明燃燒物」　襯衫秒著火

Maniac sets straphanger on fire on NYC subway before being arrested after fleeing train: cops https://t.co/l5zm0Q1Lmr pic.twitter.com/1tAIk5vANb — New York Post Metro (@nypmetro) May 25, 2024

記者王佩翊／編譯

美國紐約地鐵25日發生縱火事件，一名男子點燃一杯不明液體後，將其扔向一旁的乘客，導致該名男子的襯衫起火，胸部和頸部燒傷。而這也是4個月內第2次有人投擲燃燒物體縱火，警方仍在追查是否是同一人所為。

根據《紐約郵報》報導，嫌犯尼羅（Nile Taylor）在行駛中的地鐵車廂內縱火，隨後列車在25日下午2時45分左右駛入豪斯頓街車站（Houston Street station），然而當車門打開後，尼羅立刻趁機逃跑。但他在逃跑之餘，卻在月台上搶了另一台女乘客掉落的手機。

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Watch this video capturing the moment a man threw fire at another individual on a NYC subway. The footage shows the assailant holding the fire just before the attack.

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警察獲報後，隨即與手機的女失主商討，並成功追蹤到了這台手機的所在位置，最終在約5個街區外的運河街和倫威克街附近，逮捕縱火犯尼羅。

遭到縱火犯波及的23歲受害男子目前仍在醫院接受治療，所幸傷勢並不嚴重。由於紐約地鐵2月也曾發生類似事件，警方懷疑可能也是尼羅所為，目前仍在調查2起案件的關聯。

一名男子2月5日晚上7時40分左右在28街車站（28th Street station）的1號線月台上向一群乘客投擲燃燒的容器。根據警方當時公佈的監視器畫面，有一名男子在閘口處手持2個燃燒的罐子。

報導指出，泰勒有犯罪前科，包括1997年因持有武器被捕，當時他被發現持有1支0.22口徑步槍、1支魯格手槍和1支銀色迪林格手槍。