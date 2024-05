紐約地鐵縱火畫面曝！23歲男遭丟「不明燃燒物」　襯衫秒著火

Maniac sets straphanger on fire on NYC subway before being arrested after fleeing train: cops https://t.co/l5zm0Q1Lmr pic.twitter.com/1tAIk5vANb

記者王佩翊/編譯

美國紐約地鐵25日發生縱火事件,一名男子點燃一杯不明液體後,將其扔向一旁的乘客,導致該名男子的襯衫起火,胸部和頸部燒傷。而這也是4個月內第2次有人投擲燃燒物體縱火,警方仍在追查是否是同一人所為。

根據《紐約郵報》報導,嫌犯尼羅(Nile Taylor)在行駛中的地鐵車廂內縱火,隨後列車在25日下午2時45分左右駛入豪斯頓街車站(Houston Street station),然而當車門打開後,尼羅立刻趁機逃跑。但他在逃跑之餘,卻在月台上搶了另一台女乘客掉落的手機。

Watch this video capturing the moment a man threw fire at another individual on a NYC subway. The footage shows the assailant holding the fire just before the attack.

