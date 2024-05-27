疑「焊接火花」引發火災　印度遊樂場大火28死監視器畫面曝光

▲這起事件發生在古茶拉底邦拉吉科特市（Rajkot） 。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

印度一間鐵皮搭建的兒童遊樂場25日發生火災，造成28人死亡，其中9名罹難者是孩童。如今社群媒體流傳一段火災發生當下的監視器畫面，可見火勢是從焊接過程產生的火花蔓延開來，疑似因此釀成致命火災。

新德里電視台、美聯社報導，火災發生地點部分區域正在施工，畫面顯示，部分焊接火花落在旁邊的塑膠物品之後便起火，儘管現場工作人員努力控制火勢，但隨著火舌蔓延，設施入口處附近的臨時建築物倒塌，導致許多人受困。

已知火災發生當下，由於正值周末假期，遊樂場當時擠滿了人，現場並未限制入場人數，有許多帶著孩子們來玩樂的家庭在場。

▲目前新德里電視台無法獨立核實這段影片。

然而整棟建築物只有一個緊急出口，火勢在短短數分鐘內擴散，部分倖存者宣稱必須把門踢開、跳出窗戶才能逃出火海，大部分罹難者遺體被大火燒到焦黑，當局已下令進行DNA檢測確認死者身分。目前已確定遊樂場並未取得消防安全認證，所有者與經理已遭拘捕，警方也對遊樂場6名無執照的合夥人提起訴訟。

消息人士透露，這座遊樂場並沒有取得營業執照。針對這起事件，古茶拉底邦高等法院特別法庭已進行初步審理，稱這是一起人為災難，商家未經批准就營運，且在現場存放大量易燃物，包括汽油等。邦政府已成立5人調查小組，報告將於72小時內出爐。