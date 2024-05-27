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社會 社會焦點 保障人權

韓國職員困新竹大樓火場！　掰開電梯「濃煙秒灌入」求生過程曝

記者張靖榕／綜合報導

新竹市東區26日晚間發生住宅大樓火警造成2名消防殉職，火災當下多名住戶及相關人士打電話通報，其中一人表示，她老公接獲韓國職員的電話，說因為火災被困在電梯內，他們趕緊協助報案，之後由於提供夠準確的受困位置資訊，韓國職員是第一個被順利救出的傷員。

▲新竹火災。（圖／翻攝臉書）

▲新竹火災。（圖／翻攝臉書）

一名女網友在臉書PO文，表示她老公公司的韓國職員於26日晚間11時48分傳來訊息，表示社區發生火災被困在電梯裡，樓層位置在14樓到15樓之間。該名職員用力掰開電梯一條縫，取得訊號後對外發出求救，只能趕緊再關閉電梯門，因為濃煙已瞬間瀰漫整個電梯內部。

女網友在晚間11時51分報案，並指出消防局在5分鐘後回電確認詳細訊息；今凌晨0時08分，消防、警察與救護人員已全部抵達火災現場。她說和老公在家坐立不安，於是也開車衝去了現場。

▲▼新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府）

▲新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府）

消防員於0時30分救出第一名傷員送往馬偕醫院急救，女網友表示，第一名傷員「就是老公公司的韓國職員！因為報警時說明了確切位置，所以得以準確找到被困電梯，傷員也很順利地第一時間被救出」，不過因為受困時吸入大量一氧化碳，已呈現昏迷症狀。

女網友指出，老公是公司社長，會韓語也會中文，當他們抵達現場並表示是報警人，同時也可以翻譯溝通時，警察、消防和醫護人員都迅速放行讓他們通過，救護人員也要求她老公一同搭乘救護車到醫院。

現場充滿大量消防車、救護車，過程相當驚險，女網友忍不住表示真是「驚心動魄的一晚！感覺像演電影一樣！」

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