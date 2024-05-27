2消防氣瓶耗盡急呼「Mayday」　來不及逃生倒臥樓梯亡

▲新竹東區火警，2消防殉職。（圖／新竹市政府）



記者張靖榕／綜合報導

新竹市東區豪宅「豐邑晴空匯」26日發生火警，消防局金山分隊隊員李詠真及周立鑫在救火過程中不幸殉職。最新消息指出，李詠真及周立鑫一度發出「Mayday」求救，當時已響起氣瓶耗盡的警告聲，之後人員在2樓至3樓的樓梯間發現2人已不醒人事。

新竹市消防局26日晚間接獲通報後派員前往現場，回報指出是大樓電器室起火，雖然火勢不大，但濃煙持續沿著管道間向上竄，造成雖然很快就控制火勢，但一直有住戶打電話報案。

▲「晴空匯」外頭今早畫面曝。（圖／記者黃彥傑翻攝）



消防隊員於是展開逐層搜救，現場濃煙瀰漫，被分配到搜救8樓的李詠真與周立鑫，在不久後呼叫「Mayday」，當時同仁已經聽到呼叫器另一頭傳來氣瓶耗盡的警報聲，可以判斷當兩人呼救時，情況已經相當危急。之後人員在2樓到3樓的管道間發現李詠真與周立鑫，將兩人緊急分別送醫仍宣告不治。

▲殉難消防周立鑫（上）、李詠真（下）。（圖／記者陳凱力翻攝）



李詠真與周立鑫不幸殉職是在第二次進入火場時發生，兩人在第一次抵達現場時，已協助超過20名住戶順利逃生，後續傳出仍有住戶在建築內，才第二次進入火場進行搜索。

李詠真與周立鑫不幸殉職後，新竹市消防局更換臉書大頭貼哀悼2名打火英雄。新竹市長高虹安也表示將盡力協助家屬處理後續相關事宜。