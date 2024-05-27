新竹2勇消恐被「焦油」遮住視線　分隊長：黏性物質根本擦不掉

記者陳凱力、楊永盛、許權毅／新竹報導

新竹市東區「豐邑晴空匯」28樓社區大樓大火，造成金山分隊隊員李詠真、周立鑫不幸殉職。金山分隊長陳佳民稍早受訪說，自己雙手染上的是火災內部濃煙，但都是有黏性的，李員、周員恐怕是面罩被染上「焦油」，也無法擦掉，失去判斷方向能力。

▲金山分隊長陳佳民表示，殉職李員、周員恐怕是面罩被汙染，失去判斷方向能力。（圖／記者楊永盛翻攝）



由於晴空匯火警地下室電纜線燒毀，大火、濃煙被隨著黑色黏著性物質，類似焦油，導致消防員面罩、雙手都被黑色物質給附著。

陳佳民說，很有可能是因為焦油擋住面罩，又因為都是黏著性，導致面罩上的黑色物擦不掉，完全沒辦法去判斷方向，所以2人第一時間就喊「May Day」。

▲新竹市晴空匯大樓大火，2勇消殉職。（圖／記者楊永盛攝）



竹市晴空匯豪宅大樓昨晚22時55分發生火警，因管道間電纜線起火，導致排煙設備無法作用，產生大量濃煙。消防局金山分隊2名同仁李詠真、周立鑫到場後英勇協助20餘名住戶疏散，因現場大樓停電，並傳出有住戶仍在建築內，2人再次入室執行人命搜索任務時，疑因氣瓶耗盡倒臥現場梯間，經同仁救出後分別送往台大醫院及馬偕醫院急救，2人於1時46分及55分許分別宣告急救無效，不幸殉職。