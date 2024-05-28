　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

漢江美景盡收眼底！　首爾首家橋上酒店「Sky Suite」7月正式開幕

▲▼Sky Suite

▲Sky Suite客廳顏色明亮活潑，天花板則用玻璃打造，可以輕鬆欣賞天空與夜景。（圖／取自首爾市廳官網，下同）

記者蒲世芸／編譯

受到許多台灣民眾喜愛的旅遊地韓國，現在又將多了一個地方可以安排到行程清單裡了。根據《韓聯社》《朝鮮日報》報導，漢江大橋上的南韓首家「橋上酒店」，正式名稱為「Sky Suite, Hangang Bridge, Seoul」(스카이 스위트, 한강브릿지, 서울)，28日揭開了神祕面紗。首爾市於當地時間上午10時30分在漢江大橋舉行了全球宣傳活動，並公開了這相當特別的觀景酒店，包括首爾市長吳世勳、Airbnb首席事業官(CBO)Dave Stephenson等人一同出席並參觀。

經由原本在這裡經營可以眺望漢江的織女咖啡廳所改造。這間客房擁有臥室、客廳、浴室和簡易廚房，面積總計約為43坪，最多可容納4人；在臥室西南側設置了大窗戶，可以眺望汝矣島和63大廈。首爾市相關負責人補充提到，「無論是漢江的華麗夜景、美麗的晚霞、鷺得島、汝矣島等景色都可以盡收眼底。」另外像是客廳部分，則是利用多彩的顏色所設計，天花板則使用玻璃，可眺望整個城市夜景和天空。

▲▼Sky Suite

▲房間大面積落地窗首爾夜景盡收眼底。

正式營業日期為7月16日，從7月1日開始可以進行預約。想要預約住宿可以透過網路住宿預約平臺Airbnb進行。住宿費用經過2名專門鑑定的法人代表來進行評鑑，最低為34萬5千韓元(約新台幣8千2百元)，最高為50萬韓元(約新台幣1萬2千元)，確切費用將透過6月首爾市議會例會來決定。

首爾市長吳世勳說，「漢江不僅能觀賞風景，這裡也將作為讓漢江成為住宿和休閒相融合空間的第一個起點。雖然只有一間客房，但具有很大的意義，希望能打造一個振奮人心與來自世界各地人們所連結的漢江。」Airbnb首席事業官Dave Stephenson則補充，「Sky Suite將成為想要感受漢江美麗景觀，和韓國現代之美的全世界旅行者的必經之路。」

ET快訊
郭書瑤被控惡鄰「藝人私下反差大」是常態？網有感：終究會爆出來
聖母峰5死3失蹤　登山客「塞爆山脊」危險畫面曝光
蔡依林替身！啦啦隊女神「模仿大賽奪冠軍」　驚人背景起底
霖霖遭劈腿「截圖公審」！　林庭謙求饒：只是一夜情
34歲周立鑫才剛買房　準備結婚卻殉職
25歲代理所長自戕　警父輪休中接噩耗...分局協助後事

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美聯航班機「引擎起火」跑道上狂冒煙　起飛前一刻153人緊急下機

聖母峰攻頂5死3失蹤　登山客「塞爆山脊」危險畫面曝光

花300元買刮刮樂中大獎　18歲男「爽贏3千萬元」一夜變千萬富翁

拉法難民營「大火狂燒」釀45死　以色列解釋：炸彈碎片引燃油槽

漢江美景盡收眼底！　首爾首家橋上酒店「Sky Suite」7月正式開幕

日男網紅遭「前女友一家」滅口！死狀悽慘　手腳扭曲塞行李箱

婚禮發生槍擊案！　男賓客中彈送醫「新郎變囚犯」當場被捕

教宗方濟各：神學院「男同性戀」太多　義媒批言論無禮

教宗方濟各爆「侮辱男同性戀」　閉門會議談話外洩！禁任神職人員

伊朗「鈾濃縮庫存量」達核武等級！　可製造3枚核彈

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

鼓鼓戴婚戒「等不及去公證」　給足大元幸福+性福：最漂亮的樣子

慢飛兒苦花9年學步　爸媽淡定→難掩興奮

淫聲太銷魂！23歲工程爽戰「澳洲美豔櫃姐」　真相曝光嚇到吃手手

勇消李詠真2023年才剛結婚　堂哥哭了：婚禮竟是最後一面

新竹大樓火警2勇消殉職　家屬抵殯儀館心碎痛哭...

美聯航班機「引擎起火」跑道上狂冒煙　起飛前一刻153人緊急下機

聖母峰攻頂5死3失蹤　登山客「塞爆山脊」危險畫面曝光

花300元買刮刮樂中大獎　18歲男「爽贏3千萬元」一夜變千萬富翁

拉法難民營「大火狂燒」釀45死　以色列解釋：炸彈碎片引燃油槽

漢江美景盡收眼底！　首爾首家橋上酒店「Sky Suite」7月正式開幕

日男網紅遭「前女友一家」滅口！死狀悽慘　手腳扭曲塞行李箱

婚禮發生槍擊案！　男賓客中彈送醫「新郎變囚犯」當場被捕

教宗方濟各：神學院「男同性戀」太多　義媒批言論無禮

教宗方濟各爆「侮辱男同性戀」　閉門會議談話外洩！禁任神職人員

伊朗「鈾濃縮庫存量」達核武等級！　可製造3枚核彈

TOYOTA「入門後驅小跑車」傳復活！搭1.3升渦輪、對手瞄準MX-5

被派到印度出差　工程師怒離職！全場見薪資秒懂：不如留在台灣

陳玉珍指控「政府監控人民」　民進黨：過度幻想

才被防守獎項遺漏！布朗驚訝能奪東冠MVP　5條件達成多賺1億

王義川自爆用「手機定位」分析陳抗群眾　陳玉珍驚：比查水表還恐怖

性侵猥褻11名女童還拍不雅照　跆拳道狼教練二審改判26年

恐怖情人！分手後臉書公布前男友「姓名+照片」　桃園女下場曝

老公堅持買「1高價家電」　拒裝日牌冷氣！全場傻了：會後悔

台亞股東會改選新任董座李國光　8吋GaN事業由冠亞承接

旅館救援賓士貓迎接客人衝第一　獲100美元小費老闆驚訝

哈士奇衝向比7雙指下巴放錯洞 秒變換位置笑噴網：害我看87次

國際熱門新聞

以色列少女被擄　姊認出「史努比睡衣」心痛

大片雨帶「整條蓋住日本」！多條JR停駛

即／北韓宣布「衛星發射失敗」

尹錫悅「被表態」一個中國　韓媒：外交失禮

即／連續8年　WHA再次拒絕台灣

北韓發射衛星「升空2分鐘爆炸」

發現「2300年金戒指」！鑲嵌紅色寶石

吃到飽前員工揭店家「3心機」　這時間肉質才新鮮

美槍手釀5傷想擊落直升機　警怒設3億天價保釋金

北韓今晚試射飛彈　沖繩緊急發布警報

致死率30%！　日「毒性休克症候群」病例暴增2.8倍

烏軍無人機深入俄羅斯創紀錄　俄稱奪下2村

以軍空襲拉法難民營45死249傷　總理：不幸的意外

夫婦中2636萬大獎　1通電話卻害獎金泡湯

更多熱門

相關新聞

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

韓國「1甜點」紅到台灣！一票搖頭：根本邪教

南韓甜點界近來吹起一股「扁可頌」旋風，就連台灣也被燒到，從超商到麵包店都可以看到其身影。不過一名網友就說，「這什麼邪門歪道！」認為可頌就應該吃到鬆鬆軟軟的口感，「把它拍扁是哪個大天才想出來的？」文章曝光後掀起討論。

尹錫悅「被表態」一個中國　韓媒：外交失禮

尹錫悅「被表態」一個中國　韓媒：外交失禮

南韓猴子換上「迷你豬的心臟」存活百日

南韓猴子換上「迷你豬的心臟」存活百日

中國外交部說謊？尹錫悅未表態「一個中國」

中國外交部說謊？尹錫悅未表態「一個中國」

美研究：理想型不同的男性彼此更易成好友

美研究：理想型不同的男性彼此更易成好友

關鍵字：

南韓韓國漢江大橋首爾Sky Suite

讀者迴響

熱門新聞

快訊／颮線來了！14縣市大雨特報

快訊／「中捷長髮哥」近況曝光！臉留兩條長疤　網爆心疼

龍舟女鼓手「拉下拉鍊」比基尼看光　IG找到了

新北市「檢舉有錢領」！最高可拿萬元獎金

肝不好　醫曝「4特徵」一看就知

即／新竹「25歲代理所長」宿舍舉槍自轟亡！

25歲代理所長為家中獨子…2線1星警父接噩耗急北上！

快訊／郭書瑤「被控惡鄰」道歉了！　1年不繳管理費「理由曝光」

《全明星》186cm男神結婚了！

劉雨柔錄影發飆「拒同台楊皓如」秒離場！

身體出現「10種警訊」恐是罹癌了

晴空匯大火是充電樁釀禍？管委會回應

獨／晴空匯最新現況曝！走廊、天花板「黑麻麻」

「青鳥行動」冒雨聚集立院外！怒吼：我們是國民黨、民眾黨動員的

《慶餘年》女星被欠薪7年！意外扯出驚人片酬

更多

最夯影音

更多

新竹豪宅165人待援　吊車大王派車急搶救

葛斯齊揭男星「比黃子佼可惡」下通牒　再曝「現有主持節目.去陳大天脫口秀」

濃煙+黏著性焦油奪2命　分隊長：沒遇過這麼嚴重

賀軍翔案可疑？葛斯齊爆黑衣人找他　還原「關鍵5分鐘」：女荷官主動敬酒

郭書瑤「不繳管理費＋包裹堆滿大廳」　怒撕點名公告...親道歉：會嚴以律已！

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面