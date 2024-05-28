漢江美景盡收眼底！　首爾首家橋上酒店「Sky Suite」7月正式開幕

▲Sky Suite客廳顏色明亮活潑，天花板則用玻璃打造，可以輕鬆欣賞天空與夜景。（圖／取自首爾市廳官網，下同）

記者蒲世芸／編譯

受到許多台灣民眾喜愛的旅遊地韓國，現在又將多了一個地方可以安排到行程清單裡了。根據《韓聯社》與《朝鮮日報》報導，漢江大橋上的南韓首家「橋上酒店」，正式名稱為「Sky Suite, Hangang Bridge, Seoul」(스카이 스위트, 한강브릿지, 서울)，28日揭開了神祕面紗。首爾市於當地時間上午10時30分在漢江大橋舉行了全球宣傳活動，並公開了這相當特別的觀景酒店，包括首爾市長吳世勳、Airbnb首席事業官(CBO)Dave Stephenson等人一同出席並參觀。

經由原本在這裡經營可以眺望漢江的織女咖啡廳所改造。這間客房擁有臥室、客廳、浴室和簡易廚房，面積總計約為43坪，最多可容納4人；在臥室西南側設置了大窗戶，可以眺望汝矣島和63大廈。首爾市相關負責人補充提到，「無論是漢江的華麗夜景、美麗的晚霞、鷺得島、汝矣島等景色都可以盡收眼底。」另外像是客廳部分，則是利用多彩的顏色所設計，天花板則使用玻璃，可眺望整個城市夜景和天空。

▲房間大面積落地窗首爾夜景盡收眼底。

正式營業日期為7月16日，從7月1日開始可以進行預約。想要預約住宿可以透過網路住宿預約平臺Airbnb進行。住宿費用經過2名專門鑑定的法人代表來進行評鑑，最低為34萬5千韓元(約新台幣8千2百元)，最高為50萬韓元(約新台幣1萬2千元)，確切費用將透過6月首爾市議會例會來決定。

首爾市長吳世勳說，「漢江不僅能觀賞風景，這裡也將作為讓漢江成為住宿和休閒相融合空間的第一個起點。雖然只有一間客房，但具有很大的意義，希望能打造一個振奮人心與來自世界各地人們所連結的漢江。」Airbnb首席事業官Dave Stephenson則補充，「Sky Suite將成為想要感受漢江美麗景觀，和韓國現代之美的全世界旅行者的必經之路。」