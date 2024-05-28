韓國「1甜點」超紅　台灣麵包店也賣翻！一票搖頭：根本邪教

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韓國「扁可頌」超紅　台灣麵包店也賣翻！一票搖頭：根本邪教

▲▼首爾明洞，韓國旅遊，首爾旅遊，韓國自由行，韓國街道。（圖／記者蔡玟君攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者蔡玟君攝）

記者朱祖儀／綜合報導

南韓甜點界近來吹起一股「扁可頌」旋風，就連台灣也被燒到，從超商到麵包店都可以看到其身影。不過一名網友就說，「這什麼邪門歪道！」認為可頌就應該吃到鬆鬆軟軟的口感，「把它拍扁是哪個大天才想出來的？」文章曝光後掀起討論。

原PO在PTT發文表示，最近看到麵包店在賣扁可頌，讓他相當傻眼，直言「這什麼邪門歪道！」覺得可頌就是要品嘗鬆軟的口感，無法理解為何要特意壓扁，忍不住氣喊「扁可頌到底是X小？」

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不少人也不解回應，「韓國人的玩意，一個60元還很多人買」、「跟風沒多久就不流行了」、「普通的可頌好吃太多了」、「法國人氣到中風」、「經典的16層折就是為了酥脆又鬆軟的口感，直接壓扁真的幫16層折哭哭」、「可頌就是要吃那一層一層的口感，壓扁真的邪教」、「就是在蹭可頌的名號不用懷疑」。

也有網友認為，「現在一大堆～還OK啦」、「可頌口味的大餅乾」、「甜甜的餅乾蠻好吃的，就是太貴了」、「不難吃，但沒原本的可頌好吃」。

▲▼。（圖／翻攝自instagram／gs25_official）

▲扁可頌近來很受歡迎。（圖／翻攝自instagram／gs25_official）

扁可頌從去年開始在韓國流行，是用傳統的法國麵包牛角麵包「Crunji」壓製成硬皮形狀，並塗上巧克力或焦糖蜂蜜，比起原來的麵包更加爽脆可口，其韓文「크룽지」原意有「可頌鍋巴」，意思是像鍋巴一樣扁平酥脆，外型相當吸睛，一推出隨即掀起風潮。

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