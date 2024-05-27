東部戰區對「熊孩子」出考題！　「口中有口點點大」猜兩個字

記者魏有德／綜合報導

解放軍東部戰區結束「聯合利劍－2024A演習」後，特別將兩岸部分艦艇同框的畫面，加上空軍飛行員遙望台灣「中央山脈」等場景剪輯成「合輯」，在官方微博陸續貼出這次演習的「成果」。此外，東部戰區官微也貼出一則「謎語」，「口中有口點點大」，要「熊孩子」猜一猜，引起外界熱議。

▲解放軍東部戰區將台灣比喻為「熊孩子」。（圖／翻攝微博）

在「聯合利劍－2024A演習」舉行前，東部戰區微博便以「熊孩子」形容這次軍演的對象，「熊孩子要經歷什麼，才是完整的童年。」軍演過程中，東部戰區再度發文指，「經歷過，才會成長。熊孩子長大成人後，一定會感謝充滿愛且負責任的父母。」

▲東部戰區對「熊孩子」出謎題。（圖／翻攝微博）

軍演結束後，東部戰區發文稱，「每一個聽不懂話、聽不進話的熊孩子，都是父母氣不過、放不下的羈絆。」直至26日，東部戰區再向「熊孩子」喊話，出了一道謎題，「口中有口，點點大」，對熊孩子來說，難在哪？

據了解，「口中有口」即為「回」字，「點點大」則是「頭」的簡體字寫法，意思就是「回頭是岸」，這道謎題也替這場東部戰區進行的「圍台軍演」下了「官方註解」。

▲解放軍視角的兩岸艦艇同框。（圖／翻攝微博）

此外，東部戰區在軍演結束後釋出兩岸艦艇同框的畫面，包括珠江艦、鄭和艦、旭江艦等台灣艦艇，都有和解放軍船艦近距離接觸航行。