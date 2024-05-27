台灣人不怕中共軍演？　外媒好奇原因：習慣了

▲中國「聯合利劍」軍演，我軍馬公軍艦1805監控共艦西安軍艦DDG-153。（圖／國防部提供）



記者張方瑀／綜合報導

總統賴清德剛上任之際，中國解放軍宣布在23、24日對台實施「聯合利劍-2024A」軍演，這一行動被視為具有強烈的恐嚇意味。美國媒體《自由亞洲電台》報導稱，儘管中國進行大規模軍演，但台灣股市不跌反漲，且民眾甚至未感到恐慌，認為北京當局只是做做樣子、不須理會。

《自由亞洲電台》報導指出，賴清德宣誓就任總統後，中國解放軍東部戰區宣布在台灣周邊進行「聯合利劍-2024A」演習，內容涉及島鏈內外一體連動，檢驗聯合奪權、聯合打擊、要域佔控能力等。

東部戰區更在微博上傳了「聯合打擊3D虛實動畫」影片，模擬了解放軍向台北、高雄和花蓮發射飛彈的場景。央視等中國官媒也報導稱，多批戰機攜帶實彈在台東外海建立打擊陣位，並協同軍艦和機動岸導火力單元，針對重要目標實施模擬打擊。

儘管如此，解放軍演習似乎沒有影響台灣民眾的情緒，台股23日早盤雖短暫震盪，但終場上漲55.6點，而24日則開低走高，僅小跌42.09點。

《自由亞洲電台》也對台灣民眾進行街頭訪問，一位陳姓高中生表示，中國的惡霸行為早已不是新鮮事，「其實中共它用這種手段已經不是第一天了。另一位胡姓小姐說，她對軍演不覺得害怕，北京本來就善於宣傳。」

湯姓高中生認為，中國軍演就是飛機「過來飛一飛」，也不敢真的打過來，只是在施壓而已。另一名張姓小姐則說，中國長期使用武力恐嚇台灣，但相信不會打過來，且台灣議題已在全球發酵，有許多國家聲援台灣。

華盛頓智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）任職的王曉岷指出，台灣人已經習慣了中國的文攻武嚇，不再視其為重大威脅，這也是台灣股市表現穩定的原因。

此外，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元也說，中國對台灣的威脅已經不再產生顯著影響，民眾反而更關心立法院的改革法案抗議，「不管你今天做的層級是什麼樣子，或者你今天到底有幾架共機騷擾台灣的台海中線，我們可以看到台灣人的生活照樣過。」