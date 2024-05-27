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李強會岸田文雄：希望日方妥善處理台灣問題

▲李強會見尹錫悅和岸田文雄。（圖／翻攝自央視、新華社）

▲李強會見岸田文雄。（圖／翻攝自央視）

記者鄭思楠／綜合報導

中國大陸國務院總理李強當地時間26日晚在首爾會見日本首相岸田文雄。據《新華社》報導，李強表示，希望日方重信守諾，妥善處理歷史、台灣等問題，與中方一道相向而行，構建契合新時代要求的建設性、穩定的中日關係。

李強表示，去年11月，習近平主席同首相先生在舊金山市舉行會晤並達成重要共識，重新確認全面推進兩國戰略互惠關係，為雙邊關係發展提供了重要政治引領。

他稱，福島核污染水排海問題事關全人類健康，希望日方切實履行自身責任和義務。

▲李強會見尹錫悅和岸田文雄。（圖／翻攝自央視、新華社）

▲李強會見尹錫悅（圖／翻攝自新華社）

中方報導引述岸田文雄的話表示，建設性、穩定的日中關係不僅有利於兩國，也有利於世界。日方願同中方保持和加強兩國合作良好勢頭，全面推進日中戰略互惠關係。

雙方同意加強各層級對話溝通，適時召開新一輪中日經濟高層對話、高級別人文交流磋商機制會議。

據《央視》報導顯示，當地時間5月26日下午，李強在首爾出席第九次中日韓領導人會議期間會見尹錫悅。當地時間5月26日晚，李強在首爾會見岸田文雄。這是中日韓三國領導人時隔4年多再次聚首。

在會見尹錫悅時，李強指出，中國將進一步擴大市場准入，加強外商投資服務保障，持續營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，歡迎更多韓國企業來華投資興業。李強表示，歡迎三星等韓國企業繼續擴大對華投資合作，分享更多中國新發展帶來的新機會。

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