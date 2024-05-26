明開啟多雨模式！「連下7天」　雨勢最大時間曝

▲明起2波鋒面接力報到，各地轉為短暫陣雨或雷雨，周二雨勢最劇烈。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡亞樺／台北報導

未來一周2波鋒面接力，中央氣象署指出，明（27日）天午後降雨機會最高，各地都有短暫雷陣雨，周二雨勢最明顯，西半部出現大雨甚至局部性豪雨，周四雨勢趨緩，但周五另一波鋒面南下，到周日各地為短暫陣雨或雷雨的型態。

氣象署預報員張承傳表示，明天鋒面接近，比起今天，明天天氣變得不穩定，除了東部、東南部有局部短暫陣雨或雷雨之外，其他地區也會轉為短暫陣雨或雷雨的天氣，降雨機率最高在午後到晚上，中部以北及山區有局部大雨。

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▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他說，周二降雨最明顯，各地都有短暫陣雨或雷雨，西半部有大雨甚至局部性豪雨。周三鋒面壓到南邊至巴士海峽附近，雨勢較趨緩，僅中南部、東南部地區有較大雨勢，其他地區雨勢零星。

他還說，周四環境偏西南風，中南部整天有短暫陣雨或雷雨，其他地區偏向午後雷陣雨。周五之後北邊鋒面再度下來，周六、日都有影響，因此周五到周日各地轉為短暫陣雨或雷雨。

▲未來降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

溫度方面，張承傳指出，周二到周四、周六至周日，各地白天高溫27至30度，其他時間感受較為悶熱，高溫30度以上。另明天金門、馬祖留意局部霧或低雲。

▲未來氣溫趨勢。（圖／氣象署提供）

至於輕颱「艾維尼」，張承傳說，「艾維尼」下午2時位置在鵝鑾鼻南方850公里處，未來朝東北方向北上，對台灣沒有直接影響，但明天到周三基隆北海岸、東半部及恆春半島有長浪出現，要留意，而目前西北太平洋尚無其他熱帶系統發展。

▲颱風「艾維尼」路徑潛勢。（圖／氣象署提供）