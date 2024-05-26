柯建銘轟黃國昌「反改革」　開台400年寡廉鮮恥第一人

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會本周將繼續處理「國會改革」法案，民進黨團總召柯建銘今（26日）下午開記者會，嚴詞批評民眾黨團總召黃國昌，是400年開台以來「寡廉鮮恥第一人」，要找到第二個人還很困難，且黃沒有資格談國會改革，「外面（指立法院外抗議民眾）一直在喊黃國昌出來，你還聽不懂？是你召喚出來的，你是最大的因素嘛！」

儘管今天是周日，但柯建銘並沒有閒著，下午他與黨團幹事長吳思瑤一同前往民進黨立法院黨團會議室，召開記者會回應輿情。

柯建銘開口便說，這個周末全台灣人民都在看「國會改革」法案的條文對照表，黃國昌竟然還敢指控民進黨造成社會對立，黃國昌是一個「寡廉鮮恥」、「400年來開台第一人」，要找第二個人還很困難，持平而論，黃國昌勢必會遺臭萬年，帶給台灣社會最壞的示範，「難道台灣社會要變成謊言社會嗎？」

柯建銘說，黃國昌一直在挑戰台灣社會的價值、道德、是非的底線，「我不相信你的父母、親戚、朋友，乃至於你的選民會不難過，所以，請黃國昌不要再鬼扯好不好？」

針對黃國昌今天批評民進黨過去8年做不到國會改革，柯建銘說，黃國昌是「國會反改革」，他講「國會改革」毫無資格，是對這4個字極大的污衊。

柯建銘續指，國民黨與民眾黨今年提出的版本依舊擴權，而民進黨提出的版本則比較保守，這是因為，2004年為了「319槍擊事件真相特別調查委員會」，他領銜提出釋憲案，後來憲法法庭釋憲結果，認為國會有「調查權」，但這與監察院的「調查權」不一樣，也不是「司法調查權」，只是對於國會的「調閱權」進一步解釋，所以，今年民進黨版規定的調查權並沒有針對「個人」，只針對「政府官員」，也沒有刑事責任。

柯建銘直指，國民黨與民眾黨版不僅及於老百姓，還規定請律師須主席同意，且就算要把被調查者當成刑事犯罪處理，對比《刑事訴訟法》規定，律師陪同並不需要檢察官、法官同意，「今天《刑事訴訟法》寫這麼清楚，你（黃國昌）到底懂不懂法律？」

針對許多民眾上周前往立法院外抗議，柯建銘表示，民進黨並沒有動員，裡面的人他不認識、不知道、也不敢靠近，難道這裡面沒有黃國昌、國民黨團總召傅崐萁的選民嗎？既然選民在立法院外陳情，就應該思考、溝通、了解，為什麼連廟口的阿公阿嬤都出來了？他呼籲各黨坐下來好好談，當衝突到一個臨界點的時候，是大家必須冷靜的時刻，請國民黨、民眾黨不要再顛倒是非。