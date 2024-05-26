　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯建銘轟黃國昌「反改革」　開台400年寡廉鮮恥第一人

▲▼總召柯建銘回應記者會。（圖／記者黃國霖攝）

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／記者黃國霖攝）

記者呂晏慈／台北報導

立法院會本周將繼續處理「國會改革」法案，民進黨團總召柯建銘今（26日）下午開記者會，嚴詞批評民眾黨團總召黃國昌，是400年開台以來「寡廉鮮恥第一人」，要找到第二個人還很困難，且黃沒有資格談國會改革，「外面（指立法院外抗議民眾）一直在喊黃國昌出來，你還聽不懂？是你召喚出來的，你是最大的因素嘛！」

儘管今天是周日，但柯建銘並沒有閒著，下午他與黨團幹事長吳思瑤一同前往民進黨立法院黨團會議室，召開記者會回應輿情。

柯建銘開口便說，這個周末全台灣人民都在看「國會改革」法案的條文對照表，黃國昌竟然還敢指控民進黨造成社會對立，黃國昌是一個「寡廉鮮恥」、「400年來開台第一人」，要找第二個人還很困難，持平而論，黃國昌勢必會遺臭萬年，帶給台灣社會最壞的示範，「難道台灣社會要變成謊言社會嗎？」

柯建銘說，黃國昌一直在挑戰台灣社會的價值、道德、是非的底線，「我不相信你的父母、親戚、朋友，乃至於你的選民會不難過，所以，請黃國昌不要再鬼扯好不好？」

針對黃國昌今天批評民進黨過去8年做不到國會改革，柯建銘說，黃國昌是「國會反改革」，他講「國會改革」毫無資格，是對這4個字極大的污衊。

柯建銘續指，國民黨與民眾黨今年提出的版本依舊擴權，而民進黨提出的版本則比較保守，這是因為，2004年為了「319槍擊事件真相特別調查委員會」，他領銜提出釋憲案，後來憲法法庭釋憲結果，認為國會有「調查權」，但這與監察院的「調查權」不一樣，也不是「司法調查權」，只是對於國會的「調閱權」進一步解釋，所以，今年民進黨版規定的調查權並沒有針對「個人」，只針對「政府官員」，也沒有刑事責任。

柯建銘直指，國民黨與民眾黨版不僅及於老百姓，還規定請律師須主席同意，且就算要把被調查者當成刑事犯罪處理，對比《刑事訴訟法》規定，律師陪同並不需要檢察官、法官同意，「今天《刑事訴訟法》寫這麼清楚，你（黃國昌）到底懂不懂法律？」

針對許多民眾上周前往立法院外抗議，柯建銘表示，民進黨並沒有動員，裡面的人他不認識、不知道、也不敢靠近，難道這裡面沒有黃國昌、國民黨團總召傅崐萁的選民嗎？既然選民在立法院外陳情，就應該思考、溝通、了解，為什麼連廟口的阿公阿嬤都出來了？他呼籲各黨坐下來好好談，當衝突到一個臨界點的時候，是大家必須冷靜的時刻，請國民黨、民眾黨不要再顛倒是非。

ET快訊
快訊／廖老大車隊衝毀農田　比賽再爆意外1死1傷
「食道癌、口腔癌」常找同一人！醫示警「5大共同危險因子」
性侵猥褻2女童！　30歲師圖書館下手
印度遊樂場大火28死！9孩童喪命　屍體焦黑難辨認
獨／黑鮪魚價大崩盤！　漁業署緊急護盤
獨／民進黨中央人事悄搬風　異動職務11個

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

台藝人紛表態統一！凌濤轟賴清德「只會體諒」　無法具體解決

民進黨昔提「聽證調查」為什麼？　柯建銘親揭30年釋憲因果

柯建銘轟黃國昌「反改革」　開台400年寡廉鮮恥第一人

台中民眾黨聯合服務處成立　盧秀燕、柯文哲再同框

獨／民進黨中央人事悄搬風　陳明真任主席室特助、楊家俍掌客家部

「自己國家自己救」！　柯建銘喊話：28日關鍵一天台灣人民站出來

廖日以掌北市驗光生公會拋4挑戰　賴清德贈「德孚眾望」卷軸祝賀

賴清德體諒台藝人挺中　馬辦斥：何時稱我們中國人需要被原諒？

柯文哲：共機、共艦繞來繞去又脅迫藝人表態　對兩岸交流沒好處

柯建銘喊話藍白坐下來談　賴士葆酸：要跟口中的中共同路人溝通？

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

兒下課見爸來接秒哭　隔天換媽來態度大轉變

取６１顆卵植３次才成功　一聽試管寶來臨媽大哭

火雞每天追偶像？　美郵差送信遭窮追不捨

橘貓被人臉埋肚肚狂擼 發出奶音叫聲：放偶走

黃宣《歌手2024》最新排名第2！　自彈自唱抒情歌「贏過那英」

台藝人紛表態統一！凌濤轟賴清德「只會體諒」　無法具體解決

民進黨昔提「聽證調查」為什麼？　柯建銘親揭30年釋憲因果

柯建銘轟黃國昌「反改革」　開台400年寡廉鮮恥第一人

台中民眾黨聯合服務處成立　盧秀燕、柯文哲再同框

獨／民進黨中央人事悄搬風　陳明真任主席室特助、楊家俍掌客家部

「自己國家自己救」！　柯建銘喊話：28日關鍵一天台灣人民站出來

廖日以掌北市驗光生公會拋4挑戰　賴清德贈「德孚眾望」卷軸祝賀

賴清德體諒台藝人挺中　馬辦斥：何時稱我們中國人需要被原諒？

柯文哲：共機、共艦繞來繞去又脅迫藝人表態　對兩岸交流沒好處

柯建銘喊話藍白坐下來談　賴士葆酸：要跟口中的中共同路人溝通？

房東偷拍女留學生洗澡！　被抓包狂威脅：最好假裝什麼都沒發生

黃山飛來石遭雷擊　傳出多名遊客受傷

(G)I-DLE化妝師親授「快速敷衍妝」　10分鐘畫完放大眼型、底妝更乾淨

台藝人紛表態統一！凌濤轟賴清德「只會體諒」　無法具體解決

快訊／車停多日未動！男子陳屍台中監獄附近車內　警封鎖調查中

快訊／廖老大車隊衝毀農田…關山拉力賽再傳意外！自撞1死1傷

民進黨昔提「聽證調查」為什麼？　柯建銘親揭30年釋憲因果

半夜衝立法院　未婚妻「怒換門鎖」：不用回家了！聽1句話秒龜縮

9.6萬標下「風乾200年」拿破崙生殖器！　尺寸如嬰兒手指

妹子愛「玉鐲」百搭又氣質！她曝血淚經驗勸世：小心隱形凶器

滿月女娃偷放屁「好蘇湖」把拔抓包竊笑轉頭秒裝睡　

政治熱門新聞

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

「匿名飛官」寫公開信給賴清德引關注

14年飛官不續簽：不想賭未來5年能平安

飛官稱寧賠錢退伍　空軍：不排除認知戰

快訊／馬辦：何時稱我們中國人是需要被原諒的事？

青鳥行動「528再聚街頭」　名嘴籲藍白反擊：會被綠用民粹玩死

賴清德：盼與中國邁向和平共榮

盼陸別逼藝人政治表態　藍委怒轟賴清德：就職演說激化兩岸對立

柯文哲聲援被迫表態藝人　林楚茵質疑

呂秋遠酸小黨終結者黃國昌別想選新北　預言兩年後變民眾黨棄子

民進黨中央人事悄搬風　陳明真任主席室特助

「自己國家自己救」！　柯建銘喊話：28日關鍵一天台灣人民站出來

「苗博雅完全沒有公信力了！」　他轟「2兆錢坑法案」全造謠

524後吐心聲！韓國瑜手指前方「蓄積能量再出發」　7.5萬人力挺

更多熱門

相關新聞

台藝人紛表態統一！　凌濤轟賴清德「只會體諒」沒辦法解決

台藝人紛表態統一！　凌濤轟賴清德「只會體諒」沒辦法解決

五月天、蔡依林等藝人開演唱會時紛紛表態「我們中國人」，引發國內輿論反彈，總統賴清德今（26日）對此表示，藝人在他人屋簷下，難免有壓力，盼國人諒解。桃園市議員凌濤感嘆，國防是硬實力、演藝文化則是台灣軟實力，賴放火後只會要國人體諒，放任台灣藝人獨自承受壓力，更斥海基會董事長鄭文燦、準副董羅文嘉是薪水小偷不溝通，民進黨持續透過抹黑國會改革轉移賴政府失能焦點，喊話賴清德快清醒，拿出具體解決辦法來。

昔提「聽證調查」為什麼？　柯建銘親揭30年釋憲因果

昔提「聽證調查」為什麼？　柯建銘親揭30年釋憲因果

「自己國家自己救」！　柯建銘喊話：28日關鍵一天台灣人民站出來

「自己國家自己救」！　柯建銘喊話：28日關鍵一天台灣人民站出來

柯建銘喊話藍白坐下來談　賴士葆酸：要跟口中的中共同路人溝通？

柯建銘喊話藍白坐下來談　賴士葆酸：要跟口中的中共同路人溝通？

賴感謝民眾抗議　柯文哲稱太奇怪

賴感謝民眾抗議　柯文哲稱太奇怪

關鍵字：

國會改革柯建銘黃國昌辯論法律

讀者迴響

熱門新聞

阿信脫口「我們中國人」後首回應！

露營聽到「下雨聲」驚見白蟻爬滿帳！　影片狂吸900萬次觀看

歌迷已進場　妮姬米娜演唱會突取消

DJ SODA比基尼布料太少「內褲洞超大」

觀眾已入場「陳奕迅突宣布取消演唱會」

女學生床上跪趴等老師「喬脊椎」遭性侵

中國一旦封鎖台灣　全球經濟損失估逾160兆元

打包飛機餐「燒臘雙拼」挨罰20萬　印尼籍旅客繳不出被遣返

婆婆喊要照顧姑姑　人妻曝兒神回1句

五月天、蔡依林喊「我們中國」　賴清德盼國人體諒

男大生肛門塞按摩棒！醫問原因氣炸

陸女被老公家暴16次　重傷「終身掛糞袋」

全台變天！　「一片紫紅」下最大時間曝

賀軍翔涉性侵！知情人士爆：疑德撲女荷官糾紛

蕭敬騰終於發聲「堂堂正正中國人」

更多

最夯影音

更多

認真勸沒錢別生小孩！　23歲男：要陪伴去養浪浪

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

五月天阿信北京開唱　喊「我們中國人」秒登熱搜

《那些年》一下..柯震東驚喜現身引萬人尖叫　黃偉晉.艾薇.曹楊熱門K歌連發

救護車狂按喇叭！轎車不讓　「跟著換車道阻擋」惹怒路人

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【寶可夢旋風】送你去對戰

【寶可夢旋風】送你去對戰

Pokémon Ga-Olé捷拉奧拉杯挑戰賽將在東森廣場台北車站開打，APP搶先抽快速入場資格!

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面