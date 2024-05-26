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婚禮當天被開除！老闆傳訊恭喜「下秒叫她滾蛋」　新娘當場崩潰

▲▼結婚,婚禮,新娘,悔婚,教堂。（圖／CFP）

▲外國一名新娘在婚禮當天被開除。（示意圖／CFP）

記者吳美依／綜合報導

外國一名新娘在婚禮當天收到老闆的訊息，內文第一句獻上祝福，第二行卻是宣布她已經遭到開除的消息，讓原本幸福的美嬌娘，瞬間從天堂掉到地獄。

新娘阿曼達（Amanda）在YouTube節目「阿斯金斯秀」（The Ben Askins Show）的call in單元，分享這一段慘痛經歷，「婚禮結束的半小時後，我在WhatsApp上收到老闆的訊息，告訴我我被開除了。」

根據截圖，老闆一開始先獻上祝福，「我希望妳的婚禮順利，並且度過一段美好時光。」接著卻話鋒一轉，「我只是想讓妳知道，很遺憾地，（公司）已經決定要讓妳離開……我很抱歉事情沒有成功，祝福妳未來一切順利。」

阿曼達剛看見老闆的訊息時，僅匆匆瞥過第一段的祝賀訊息，因此沒有意識到不對勁，直到當晚認真看手機，才發現自己被踢出公司群組，內心頓時警鈴大作。她重新看了一遍老闆的訊息，才發現自己沒了工作，「我的朋友都在身邊，我忍不住倒抽一口氣。」

亞曼達被開除的原因是「績效問題」，但由於未滿試用期，公司不需要提供詳細說明，就可以叫她走人。不過，亞曼達對於所謂的「績效問題」毫無頭緒，儘管多次試圖釐清與追問，卻都被公司忽略、冷處理。

主持人阿斯金斯震驚不已，甚至直呼這是自己聽過最糟糕的事情 之一，「這種文化聽起來糟透了。他們開除妳，現在又想出這些理由來轉換氣氛……這些人以為他們是誰啊？」

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