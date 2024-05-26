呂秋遠酸小黨終結者黃國昌別想選新北　預言兩年後變民眾黨棄子

▲國民黨總召傅崑萁和民眾黨總召黃國昌 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者郭運興／台北報導

立法院近日審查「國會改革法案」，引起各界議論，24日更有10萬人站上街頭抗議，並預告在28日「再聚街頭」。律師呂秋遠今（26日）表示，「這兩次的運動」，將會慢慢發酵，最後開花結果，不論是明年的罷免，或是四年後的大選。他批，黃國昌這個「小黨的終結者」，道德完全破產，未來國民黨還是不可能禮讓他，新北市怎麼可能給民眾黨？兩年後，他會成為「民眾黨的棄子」，

呂秋遠於臉書表示，有人問他，這麼多人到現場，到底能做什麼？裡面的人會聽嗎？這題很好回答，肯定不會。這套荒謬法案，應該會三讀通過。接著，行政院會覆議，但是立法院會再度投票否決覆議，總統依法只能公布實施，立法院的少數黨會提出釋憲以及暫時處分，凍結這部法律修正案的效力。

呂秋遠表示，案件到了憲法法院，因為程序有重大瑕疵、違反權力分立原則、違反明確性原則、比例原則，有非常高的可能性會被宣告違憲，這幾天立法院所做的「努力」全部作廢，法案又回到了原地。

呂秋遠強調，這幾天，公民的努力是白費的嗎？當然不是。21日、24日的的抗議現場，就是大型民主教室。如果到現場，就會看到去核心化的集會，無所不在。任何一個民眾都可以上台抒發己見，講述自己的心情。

呂秋遠說，這是一場溫柔但強韌的嘉年華。大家沒辦法阻止法案通過，因為裡面的人即使已經失心瘋，但是他們還是合法的立法委員，既然「汐止的捍衛者」堅持要通過，表決就是會過。外面的聲音，對他們來說只是雜音，何足掛齒，是吧？

呂秋遠認為，但這個大型民主教育集會，已經讓更多人理解自律、互助、平等、討論、參與等等民主價值的可貴，這些人，在未來的每一次選舉中，會更堅定的影響別人的投票，讓台灣的未來可以更好。

接著，呂秋遠指出，黃國昌呢？這個「小黨的終結者」，他在道德上已經完全破產，兩年後，他就得從民眾黨的不分區立委下台，即便傅總召這麼喜歡拍他的頭，朱立倫覺得他是新北的自己人，未來國民黨還是不可能禮讓他，新北市怎麼可能給民眾黨？兩年後，他會成為「民眾黨的棄子」，只為權位，毫無中心思想，誰會支持他？沒有位置、沒有理念的黃國昌，什麼都不是。

呂秋遠預言，政治職位是一時的，但是公民教育與道德是永遠的，「這兩次的運動」，將會在未來慢慢發酵，最後開花結果，不論是明年的罷免，或是四年後的大選。

最後，呂秋遠說，五月已經快結束，黎明一定會到，一起戰鬥的學友也是。星期二，大家將繼續努力，台灣，望你順遂。

▼5/24立法院外抗議現場。（圖／記者湯興漢攝）