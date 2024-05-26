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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

524後吐心聲！韓國瑜手指前方「蓄積能量再出發」　7.5萬人力挺

▲韓國瑜週末和家人外出走走。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

▲韓國瑜週末和家人外出走走。（圖／翻攝自韓國瑜臉書）

記者鄭佩玟／台北報導

立法院院會24日第三度審理國會改革法案，場外挺綠群眾聚集，場內民進黨則是抗議，秩序陷入混亂，最後在經過整天的喧鬧聲中，二讀通過國會聽證調查權，立法院長韓國瑜宣布散會時表情也盡顯疲憊。周末休假，韓國瑜25日也趁著空檔，和家人外出走走，平靜心情，自省整理，期許自己「蓄積能量再出發！」

國民黨與民眾黨共提的修正動議已二讀完畢，預計28日繼續處理其他條文，包括增訂刑法專章藐視國會罪，立法院正副院長選舉改記名投票。預計28日當天國會五法亦即《立法院職權行使法》、《刑法》、《立法院組織法》、《立法委員行為法》、《立法委員互選院長副院長辦法》等將闖關三讀。

由於下周二還要面對國會五法闖關三讀的大挑戰，韓國瑜也在周末利用難得的假日空閒時間，只見韓身穿一件鵝黃色的短袖上衣，站在一棵芒果樹下，一手背在後面，另一手舉起來並指向前方的芒果，臉上則是露出若有所思的神情，「假日出外森呼吸，週末和家人外出走走，平靜心情、舒緩工作壓力，讓自己自省整理，蓄積能量再出發！」

貼文曝光後，至今吸引超過7.5萬人按讚。許多人都留言表示，「院長辛苦了！」、「韓院長辛苦了，好好休息放鬆一下」、「院長您辛苦了！國會有您在，是國人之福！」。

許多藍委包括柯志恩留言，「韓院長辛苦了，假日好好休息！」，牛煦庭留言，「院長週末愉快～」，副院長江啟臣留言，「院長辛苦了！我們已經抵達日內瓦開始一連串的行程！」，韓國瑜也對此回應，「謝謝大家的關心，也謝謝所有委員的鼓勵，大家一起加油！」
 

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