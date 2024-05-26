藝人表態、軍演是一系列攻勢　學者：中共從內到外削弱台灣執政

▲立法院外抗議民眾。（圖／記者林敬旻攝）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德於520就職，中共隨即宣布展開「聯合利劍-2024A」軍演，更有許多台灣藝人做出政治表態，五月天也列其中，引起議論。加拿大約克大學副教授沈榮欽昨（25日）表示，520前後中共一連串舉動，是對台灣發動的系列攻勢與挑戰，透過傅崐萁與黃國昌影響立院，從內到外削弱新政府的執政效能，但不要小覷524的十萬人抗議，絕對是台灣對北京一次有力的民意反撲。

沈榮欽於臉書表示，五月天與蔡依林表態是「中國人」，並不是獨立事件，而是和中國海警船聯合公務船首度侵入金門海域、國民黨與民眾黨聯合國會擴權與花東及環島基建，以及中共環台舉行「聯合利劍」軍演，是一連串520前後，中共對於台灣新政府發動的系列攻勢與挑戰。

▲解放軍演習地圖曝光！5大紅區「包圍台灣」。（圖／翻攝CCTV）

沈榮欽表示，個別來看，每一件事都有許多值得討論的地方，他不懷疑五月天對於台灣的情感，從高雄氣爆到花蓮地震，五月天一直關心台灣。但是就和黃國昌表態並未直接接到北京指示一樣，如果忽略這些事件背後的連結，就無法真正看清其中的中國因素。

沈榮欽指出，能夠聯合海警、軍方、廣電總局、互聯網辦公室到透過傅崐萁與黃國昌影響台灣立法院，就只能是來自習近平的最高指示，透過王滬寧動員各部門才能完成對台灣新政府的挑戰，從內到外削弱台灣新政府的執政效能，以期能夠至少部分癱瘓台灣政府的職能。

沈榮欽說，當然中共無法管到細節，例如黃國昌與翁曉玲的國會擴權法案，竟然能夠涉及台灣民間企業、組織與個人，也許是出自黃國昌草包的法學知識與對人權的無知，但是能夠在藍白掌握國會多數時，將權力伸展到民間社會，無疑對習近平是一個意外的紅利。

最後，沈榮欽強調，從這個角度而言，不要小覷524的十萬人抗議，雖然也許不像太陽花逆轉台灣親中趨勢般戲劇化，但絕對是台灣對北京對台系列攻勢一次有力的民意反撲。