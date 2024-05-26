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妻子每天「7點起床運動、8點煮早餐」！他曝超自律日程：像打卡機

▲老婆超自律的生活，讓原PO很震驚。（圖／AI生成）

▲老婆超自律的生活，讓原PO很震驚。（示意圖／AI生成）

記者施怡妏／綜合報導

一名28歲的男網友表示，與妻子從16歲就交往，23歲一起買房，住在一起才發現對方是個很自律的人，妻子包辦家中所有的家事，每天都過得很自律，早上7時就起床做瑜珈，每天的生活都是工作、健身房、超市、回家做菜，起初很享受這樣的生活，但久了發現很可怕，「什麼都不需要我，我的用處何在？」

該名人夫在Dcard發文，「老婆太自律覺得害怕」，老婆在學生時期的成績、人緣、脾氣一直都很好，目前老婆在家工作，家事幾乎都由她一手包辦。原PO透露，老婆每天的作息非常規律，晚上12點前就會上床睡覺，早上7點會起床做瑜伽，8點準備早餐，9點開始工作，生活不菸不酒。

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原PO進一步指出，老婆每天的生活都是工作、健身房、超市、回家做菜，「就像個打卡機一樣，只要時間一到，她人就在那」，為了身材每天都吃健身餐，只有周日會放縱吃高熱量食物，每次慫恿對方破戒，老婆都淡淡回「今天是平日，我不能吃這個」。此外，老婆從不會抱怨任何事情，從未對她發脾氣，帶給他的都是滿滿的正能量。

他坦言，雖然一開始很享受這種生活，回家就可以打電動，什麼都不用做，但時間久了，開始懷疑自己的存在價值，因為他的老婆似乎什麼都不需要他，「那我的用處何在？為什麼不試著依靠我呢？開始懷疑自己是不是太過自私，她真的幸福嗎，還是這種程度的要求自己是一種病？」

貼文曝光，網友認為不用擔心，「要是演電影的話你老婆可能是間諜，需要身分掩護而已」、「我覺得你就是在炫耀啊，可惜我沒證據」、「這種自律或許是她的快樂來源，我現在也走很自律生活，平淡一點也不錯」、「可能自律就是能讓他快樂，像我自己也是每天固定時間要做固定的事，」、「哇！這是我的生活耶，看到有人一樣我就放心了」、「那就生個孩子打破紀律吧！全天下最不可控的就是小小孩」。

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